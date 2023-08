Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... CLARO eso es lo que debe de hacer Jorge Luis Loredo, mánager de Acereros de Monclova, jugadas como ese zquezze play que realizó Chris Roberson, para mandar al pentágono la carrera de la diferencia, en el episodio 14, para vencer al súper líder Toros de Tijuana con pizarra de 2 carreras a 1, en primer juego de la serie, en el terreno de juego hay que jugar agresivo, ver como se encuentra el pitcher contrario, que trabaje, y no irse de inmediato a las primeras de cambio, como me dijo una vez, el pelón mágico Benjamín "Cananea" Reyes, el beisbol debes jugarlo agresivo, si acaso quieres ganar, ahorita les digo, Jorge Luis, tienen un gran equipo, para entrar a Play Off y llegar a final de campeonato en la Zona Norte, solo que hay que manejarlos perfectamente bien.



A MEL ROJAS Jr., le cayó bien el cambio, pues está siendo la bujía de los Guerreros de Oaxaca, equipo que derrotó a Diablos Rojos de México, y espera clasificar en los últimos juegos de la semana que entra, no se diga de Chris Carter que esta convertido en un demonio para hacer bolar a doña blanca lleva 21 para la calle, aparte amaneció como líder bateador del circuito o sea será un as para que los Pericos de Puebla, termine como campeón de la Zona Sur, ni modo, aquí las criticas hicieron que lo cambiarán no lo aguantaron nada, como va al rato, les da alcance a Reynaldo Rodríguez de Tigres de Quintana Roo y Aderlin Rodríguez de Toros de Tijuana que llevan 23 cuadrangulares.

LOS ACEREROS de Monclova, deben de lograr otra segunda victoria ante los Toros de Tijuana, para respirar más tranquilos, ya que los Generales de Durango, tampoco ceden en sus intenciones de llegar a los Play Off en sexta posición, ya ven como estuvo la noche del viernes para ellos, en donde Juan Uriarte conectó jonrón solitario e Isaac Jiménez logró un salvamento sensacional, en un triunfo increíble de Generales de Durango, al son de 4-3 sobre Mariachis de Guadalajara, al iniciar la última serie en casa, generales tienen récord de 38-39, juego y medio arriba de los tapatíos, anoche estaban anunciados Elniery García contra Amílcar Gaxiola, a partir de las 19:05 horas.

LA SEMANA que inicia el lunes, estaré ausente, salgo a rehabilitación, ando un poco débil de mis defensas, creo que en una semana, levantó el ánimo al cien por ciento, les informó para que estén enterados...

Y HOY, reanuda Play Off en la Liga Ranchera de Beisbol, la novena del XX de Estancias, que estuvo encuartela en el Chacho Córdova reciben en ese lugar a los Ferrocarrileros que llevan ventaja de dos triunfos, pero cuidado con los locales, son unas fieras cuando están en su casa, habrá un quinto juego, solo ellos lo saben...