Ráfagas deportivas

Buenos días... NO FUE una clasificación de casualidad, fue una titánica lucha, en donde los pupilos de Jorge Luis Loredo, nuestro equipo Acereros de Monclova, tuvo una lucha constante en los últimos nueve juegos finales, lucha en donde también intervinieron unos fanáticos del beisbol, que criticaron a diestra y siniestra a la Furia Azul, ahora para esos incrédulos, con un equipo con Line Up, de miedo, van a demostrar su valentía mañana ante los Tecolotes de los Dos laredos, será me platicaron la temporada 11 que el equipo de casa estará presente en juegos de Play Off, aquí viene lo bueno un digno regalo de los muchachos, para los aficionados de corazón, que por cierto ya preparan maletas, para seguir al equipo hasta la franja fronteriza de Texas.

YO su servidor Ramiro Ortiz, regresó para festejar al lado de toda nuestra afición, el camino de Acereros de Monclova, que va en busca de la Copa de Campeones en LMB de verano, Zachila, porque sé que nuestro equipo, vivió un drama y la emoción de conquistar hasta el final del rol normal, la clasificación, ante un aguerrido conjunto como lo fue Algodoneros de Unión Laguna, pero ante había estado en el parque "Domingo Santana" de León Guanajuato, en donde derrotó a los Bravos de León, y una serie de mucha importancia, embestir a los fabulosos Toros de Tijuana, mañana será otra historia, cuando enfrenten a los Tecolotes de los Dos Laredos, pero cuidado por ahí, está un zorros del beisbol Félix Fermín.

EL HORNO más grande de México, volverá a revivir de emociones, ya lo habrá caras tristes, sino llenas de alegría, los muchachos que comandan Jorge Luis Loredo, su Line Up oficial, van a demostrar de lo que son capaces, en esta tercera Serie del Rey, vamos a revivir gratos recuerdos, como aquellos del 2019 en que fueron campeones, serán otra nueva historia de los increíbles Acereros de Monclova, y claro yo al igual que ustedes vamos a disfrutar.

AQUÍ EN Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, mi ahijados Ingeniero de profesión y jefe de estadísticas reconocido por LMB, Alfredo De la Cruz, me dice que este domingo inician los Juegos de Play Off, en este circuito, y de acuerdo al standing de que como terminó, los Halcones del CEUC estarán recibiendo en parque infantil a los Carboneros de Nava, y en Barroterán los Azules de ese lugar, reciben en parque de Mimosa a Bravos de Múzquiz que comanda Matías "Coyote" Carrillo, los que se quedaron en la orilla fueron, Agricultores de Morelos, Tuzos de Palaú, Mets de Cloete y Lobos de Allende.

LOS lanzadores este día de Diablos Rojos ante Tigres de Quintana Roo son, Steve Moyers, Ronnie Williams, Erick Leal y Daniel Ponce De León, Steve Moyers será el encargado de iniciar el Juego 1 para los Diablos luego de firmar una temporada invicta de 10-0; de hecho, el estadounidense es el primer lanzador extranjero en la historia de la organización que culmina un rol regular con doble dígito de triunfos sin derrota. Ante Tigres tiene récord de 3-0.