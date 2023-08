Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... ¡NO ENTIENDE! Jorge Luis Loredo, mánager de Acereros, que en juegos de Play Off, no hay que dar ventaja, tu viste Ramiro, como le pegaron sólido a Emmanuel Ramírez en ese sexto episodio, me dijeron ayer Héctor Rendón, Juan De la Cruz y Gilberto Castillo, aquí hay que jugar con el librito, y si hay necesidad hay que realizar el cambio de inmediato, claro que ellos tienen razón, hay que ser astuto, como quiera Félix Fermín, demostró ser un "viejo zorro" del béisbol, pues le comió el mandando a Loredo y hasta a Edwin Rodríguez, que dicen que por ahí se vio, en parque La Junta de Nuevo Laredo, lo bueno que fue el primer juego de Play Off, quedan todavía cartas para triunfar.

EN LA otra franja fronteriza de Tijuana, los Dragones del Norte, Saraperos de Saltillo, agarraron de los cuernos a los Toros de Tijuana, que pese a haber pegado tres solitarios cuadrangulares, caen derrotados con pizarra de 8-3 La "Novena Verde" no se anduvo por las ramas y con bateo de Johneshwy Fargas, Missael Rivera, Fernando Villegas, Rainel Rosario y Jesús Arredondo, logran la primera victoria de Play Off, a los astados lo está dirigiendo Luis David Matos, que substituyó a Homar Rojas, desde que perdieron la serie ante Acereros de Monclova, bueno eso lo había dado a conocer con anticipación el Licenciado Ricardo Williamson gerente deportivo de la organización.

ANOCHE a las 8:15, se realizó en Unidad Deportiva de ciudad Frontera, Armando "Güero" Pruneda, el acto inaugural de la Liga de Beisbol de Primera Fuerza Libre "Rogelio García", estuvo presente el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, el regidor de deportes Raymundo Arauza y demás representantes de la administración que si trabaja para su pueblo, al filo de las 19:00 horas hubo un Derby de Jonrones, en donde participaron chamacos con verdadero talento para el beisbol profesional como, Roberto Castro, Jorge Presichi, Rolando Mena y Pedro Piña, fue un ambiente netamente beisbolero que disfrutaron las familias que estuvieron presentes.

"OYE Ramiro, tu que sabes de esos peloteros profesionales de LMB, que vinieron a Coahuila por actas de nacimiento", me preguntaron la noche del miércoles conocidos aficionados al béisbol, desde hace años, claro que les conteste, "supe que eso ya llegó a oídos del presidente de la República Mexicana Andrés Manuel López Obrador, que ya ordenó a Ana Guevara, llegar a la capital del Chile Piquín, o sea Castaños, para investigar quién hizo esta maniobra, "yo en lo particular, no me gusta empañar la buena imagen del deporte rey y mejor, me hago para un lado", pero ojalá y se haga la investigación a fondo, para saber quién realizó, esa falsificación de papelería oficial, y claro que se le castigué.

HOY me toca descanso, pero el sábado invitó a madres de familia, para que lleven a sus hijos a La Carrera Anual de atletismo "Feliz Regreso a Clases" que hace Nin Martínez, en las amplias avenidas de la colonia Obrera, y en donde los triunfadores, se llevan un grande paquete de útiles escolares, el evento inicia a las 18:30 horas, en Obrera Norte.