Festejos de octubre y noviembre aumentarán las ventas

La celebración del Halloween y Día de Muertos es bueno para el sector comercial se calcula que el porcentaje en ventas aumentará entre un 30 a un 40 por ciento tomando en cuenta que la mayoría de la gente honra principalmente a los muertos y eso representa movilidad.

Oscar Mario Medina Martínez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio dijo que es una gran oportunidad para el sector comercial que en cierta forma espera estos festejos para aumentar sus ventas, al recordar que la mayor parte del año tienen pocas ventas, a excepción de quienes venden alimentos.

"Hay sectores beneficiados por esas dos celebraciones en el caso del Día de Muertos las florerías tienen un fuerte impacto en ventas, además se mueven otros comercios por compras diversas, es por eso que esperamos una estadística en venta hasta del 40por ciento" enfatizó.

Señaló que el comerciante local es consciente de que no puede aumentar sus precios aprovechando la fuerte demanda, es todo lo contrario se debe ajustar a los mismos para de esa manera estar en condiciones de en realidad vender, aprovechar para recuperarse de la caída en ventas, enfatizó.

Por otro lado, la declaración de Leija, en el sentido de que platicó con un empresario que le interesa participar en la subasta de Altos Hornos de México llamó la atención de la sociedad principalmente de los ex trabajadores que siguen a la espera de que eso ya ocurra y recibir su liquidación.

Claro que siempre habrá quienes no van de acuerdo pero un punto que no deben olvidar es que pese a los golpes en su contra sigue con la frente en alto, es decir no se esconde contrario al sindicato minero que mientras no vea que pueden sacar ventaja por supuesto que no dicen nada.

Es cuestión de preguntar a los ex trabajadores de Hércules, la Perla y Cerro de Mercado en donde hay desesperación absolutamente nadie les dice nada, de repente los activistas Napistas desaparecieron, entonces es cuestión de entender que así seguirán sin información de nada.

Y nadie puede decir lo contrario es cuestión de conocer que esa es la realidad aquí cuando menos Leija, sigue dando la cara a pesar del golpeteo en su contra y también es real que conoce del tema, que se ha involucrado y claro que a la larga eso traerá sus resultados, al tiempo.

En tema social, todo listo para que el jueves seis de noviembre, evento con cusa Aldo Show, los recursos que se recauden serán para que el Club Rotario Santiago de la Monclova, continúe apoyando a la población por medio de los diversos programas de asistencia social.

Ilse García, presidenta de Damas Voluntarias del Club dijo que es importante recordar que el club cuenta con programas de apoyo a niños con problemas motrices, mediante la equino terapia es posible mejorar su calidad de vida, ese proceso es caro porque se tiene que sufragar una serie de gastos.

También entregan despensas a familias vulnerables, en escuelas hay becas, se instalan potabilizadoras de agua y vidrios, entre otras de las actividades que tienen a favor de los necesitados por ello destacó la importancia de que la gente responda y acuda al evento con causa.

Dijo que con los fondos que se recauden será posible mantener los programas sociales e invitó a la gente acudir para pasar unas horas de alegría, al recordar que Aldo Show es un comediante que sabe actuar para que los que acudan se diviertan al mismo tiempo que apoyan a la población vulnerable.

