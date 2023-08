Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... YA SE ACERCA por así decirlo la final de LMB 2023, por lo pronto Pericos de Puebla llevan ventaja ante Leones de Yucatán con dos victorias y en casa ajena, regresa al Pueblo y ahí, podría darse el caso de culminar todo en la Zona Sur, mientras tanto en la Zona Norte, Tecolotes de los Dos Laredos, toman ventaja ante Algodoneros de Unión Laguna, estos iban adelante del marcador, pero Tecos les arrebató la victoria de las manos, veremos si anoche los Laguneros, se repusieron en el parque La Junta de Nuevo Laredo Tamaulipas.

DICEN que hay dos equipos que quieren abandonar el barco, no les fue bien económicamente y por ahí viene el asunto, aunque también había figurado noticias que iba a ver expansión, con llegada de Querétaro y Dorados de Chihuahua, aunque en este último estado los interesados no cumplieron con los requisitos que les exigió la Liga Mexicana de Beisbol, desconozco si ya hicieron el pago de la franquicia, la última vez Chihuahua participó en la Liga Mexicana fue en 2010, con Chihuahua, se anunció que Querétaro tendría equipo profesional en 2024. Se presentó la directiva, el uniforme, el nombre (Conspiradores) y se habló de la construcción de un parque de pelota, quién sabe si ya terminaron de construirlo.

"NUNCA hemos dicho que el equipo acereritos 11-12 años está fuera de la liga o expulsados, nunca vamos a dañar la imagen de los peloteritos", me dijo ayer el Ingeniero Daniel Segoviano, presidente de la Liga Infantil y Juvenil Ribereña, solamente el castigo del mánager, y es que los Acereros dejaron 3 juegos pendientes durante la temporada, perdieron uno por forfait contra Gigantes B por falta de 1 jugador y perdieron otro juego por forfait vs Diablos B por falta de los managers, aquí solamente se aplicó el reglamento, no hay vuelta de hoja.

DEL PACÍFICO, informan que Águilas de Mexicali definieron su lista de invitados a su campamento de pretemporada, para fortalecer su preparación con rumbo a la nueva campaña invernal de la Liga del Pacífico, la etapa de entrenamiento para el conjunto emplumado arrancará a partir del lunes 11 de septiembre, cuando los jugadores convocados se presenten dentro del diamante de El Nido de Los Águilas con el objetivo de ponerse a las órdenes de su mánager, Roberto "Chapo" Vizcarra, con la consigna de obtener un lugar dentro del roster cachanilla, una vez terminada la etapa de preparación y definido el roster oficial, Los Águilas de Mexicali iniciará su accionar para recibir en casa dentro de la jornada inaugural a Sultanes de Monterrey, en encuentro pactado a partir del viernes 13 de octubre, de Acereros estarán por allá Alex Mejía, Eduardo Vera y Ernesto Zaragoza.

AQUÍ en Monclova, mañana viene el equipo de futbol Premier MX, Los Cabos United de Baja California, ya derrotaron en su anterior salida al Saltillo FC: y ahora quiere realizar lo mismo con el Club Calor de Monclova, los locales no han reaccionado bien en la cancha, cuenta con dos fracasos y una victoria, pero este viernes, quiere superar al conjunto que dirige el "Pony" Rodrigo Ruiz ex estrella del futbol profesional.