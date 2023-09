Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... MAGNÍFICA elección, me comunica Héctor Rendón, refiriéndose a la contratación como mánager de Acereros de Monclova, para el 2024 del regiomontano Homar Rojas, y claro que Héctor tiene razón para que experimentar con extranjeros y nuestro México Lindo, tiene de sobre gente de experiencia, sinceramente el Licenciado Gerardo Benavides Dávila presidente ejecutivo del club, tuvo su experiencia en este 2023, con tanta contratación que no dio resultado, pero ya hablando con el presidente de Administración su señor padre Gerardo Benavides Pape, me figuro que le dijo, ¿Qué pasó?, bueno eso quedó atrás, porque de aquí en adelante todo va a cambiar en el Horno Más Grandes de México, y claro también habrá buenas noticias para la gente trabajadora de AHMSA.

POR lo pronto le doy la bienvenida a Homar Rojas, recordando aquel 2015, cuando llevó a los Acereros del Norte a ser campeones de la Zona Norte, con un equipos de jugadores, le tomaron enorme amor a su camiseta, ya que eliminaron primero en siete juegos a Saraperos de Saltillo, ya en duelo final a los Toros de Tijuana en siete juegos, el final lo recuerdo 2 carreras a 1, con tremendo relevo de Josh Lowey, en esa serie también lucieron sus lanzadores Juan Antonio Peña, José Pablo Oyervides ahora buscador de talentos de Toros de Tijuana, pero también recuerdo una fuerte ofensiva que comandaba Olmo Rosario, José Julio Ruiz, Brett Harper y José "Chapito" Amador.

HOMAR Rojas, es un hombre de experiencia en el terreno de juego, ojalá y que el nuevo gerente deportivo que venga lo apoye, en el aspecto de buenas contrataciones, Acereros no requiere de ex estrellas de Grandes Ligas, sino peloteros que le tengan amor a la camiseta, como le tuvieron también en otras décadas Boi Rodríguez, Leo Valenzuela, Ricardo Sáenz De la Paz, después Brett Harper, Josh Lowey, recuerdo esa final del 2015, en donde Acereros cayó en cinco juegos ante los Tigres de Quintana Roo, se habló en ese entonces de que Acereros de Monclova después de 17 años, disfrutaba de otra final de campeonato, con Homar Rojas en el timonel, antes lo había hecho Aurelio Rodríguez Ituarte.

CLUB CALOR de Monclova, da conocer que los jugadores Ángel Alejandro Crespo Rodríguez y Mario Alberto Zavala González, quedan fuera de contrato de dicha organización, por cierto hoy el Club Calor, en punto de las 8 de la noche salta a la cancha de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, para enfrentar al equipo de los Cabos United de Baja California.

EN FÚTBOL Máster Plus de los miércoles, la oncena de colonia Obrera derrotó a Independiente Monclova, 2 goles a 0, gran actuación del "Conejo" Héctor Morado, en otro encuentro Traileros de Arturo Aguirre superó a Polonia 5 goles a 1, el equipo representativo aventó la toalla, a inicios del segundo tiempo, eso encendió los ánimos a los 200 aficionados que miraba con alegría este encuentro, bueno creo que se vio mal esa situación, es un juego recreativo, pero hay que terminarlo, que recuerden a Fiorentina, que no se rajó.