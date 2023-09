Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... LO REALIZADO, en la actual temporada de la Liga de Beisbol Mexicano de Verano, por los Algodoneros de Unión Laguna, es algo que pasará a la historia, un conjunto que perdió la serie final del rol normal de Zona Norte, ante Acereros de Monclova, pero se levantó de la lona, como un verdadero guerrero, y lanzó estocazos profundos para eliminar a Toros de Tijuana, y este martes hizo todo lo necesario en el sexto juego de Play Off, semifinal, para cortar el vuelo a los Tecolotes de los Dos Laredos, con ello dejan atrás 33 temporadas, que no llegaban a una final de campeonato.

ALGODONEROS de Unión Laguna, es un equipo, sin estrellas, tiene jugadores con enorme amor a la camiseta, lo vi y lo aprecié en estos últimos encuentros ante Tecolotes, ahora la tarea es conquistar cuatro victorias ante los Pericos de Puebla y de esta forma el conjunto de Coahuila, logra su cuarta corona en la Serie del Rey 2023, ya hasta creo que pueden lograrlo, ya que cuentan con cuerpo técnico que conoce el beisbol, como ellos lo jugaron, Juan Manuel "La Perica" Palafox, Antonio Pollorena e Hilario Rentería, hombres que ya dejaron su historia en LMB.

AYER Isidro Tijerina, el rey del ponche, en beisbol amateur de los 70´s y 80´s Monclova, y el CP Jesús "Win" Morales tremendo aporreador de pelota en beisbol y softbol, me dice que no tiene favorito, que los dos equipos Algodoneros y Pericos cuentan con elementos necesarios para conquistar o decir una victoria, los Laguneros tienen por ahí al lanzador Aldo Montes (LAG): Pitcher abridor de Algodoneros; completó 8.1 entradas sin hit ni carrera en la Serie de Zona vs Toros de Tijuana y tiró para ganar sus últimas tres aperturas Thomas McIlraith cerrador tiene 5 salvamentos en 5 oportunidades, solo ha recibido dos carreras en 13.0 entradas y ha finalizado juegos de alta presión J.C. Escarra (LAG): primera base colíder de jonrones (6), segundo en hits (23) y carreras producidas (16) en todos los playoffs Jonathan Villar tercera base de Algodoneros; segundo en hits (23) y cuarto en carreras impulsadas (14) en todos los playoffs Nick Torres (LAG): Jardinero derecho de los Algodoneros; robó un jonrón en la Serie de Campeonato, también está empatado en segundo lugar de hits (23) y cuarto de RBI (14).

PERO CUIDADO con Puebla tiene a Gabriel Ynoa (PUE): Abridor de Pericos; ha lanzado para ganar en cinco aperturas y tiró dos juegos una carrera en ocho entradas durante la Serie de Campeonato Yoimer Camacho (PUE): Abridor de Pericos, su tumba bardas Chris Carter, bateador designado de Pericos, ha conectado de hit en 15 de 18 juegos esta postemporada, es líder de carreras producidas (19) y segundo en bases por bolas (12) Danny Ortiz Jardinero izquierdo de Pericos; tercer mayor jonronero en la historia de la franquicia (109), Leo Germán Jardinero central de Pericos; cerró la Serie de Campeonato con 5 hits en dos juegos.