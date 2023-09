Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... CULMINÓ segundo encuentro de Play Off en Copa Zaachila, en Torreón y ahora las emociones se trasladan al estadio "Hermanos Serdán" de Puebla, es una serie bastante competitiva, pues tiene a dos estrategas hambrientos de triunfos, ellos Sergio Omar Gastélum, de los Pericos de Puebla, y José Molina, de los Algodoneros de Unión Laguna, les informo que ambos dirigentes no comenzaron la campaña en el timón, pero llegaron para cambiarle la cara a sus equipos y ahora están a cuatro victorias del campeonato, Sergio Omar Gastélum tendrá su revancha como dirigente, luego del subcampeonato de 2018 con los Guerreros de Oaxaca, mientras que los Algodoneros no es campeón desde 1950, pero ahí está José Molina, para hacer realidad este objetivo.



EN EL Pacífico, o mejor dicho en el estadio Chervon Park, iniciaron los entrenamientos, los campeones Cañeros de los Mochis, el gerente deportivo Carlos Soto Castro, les dio la bienvenida, siendo posteriormente Oswaldo Morejón, Víctor Bojorquez, Yoan Carlos Pedroso y José Luis Valdez, estuvieron checando a los cerca de 40 participantes, por ahí reportaron los extranjeros, Wladimir Balentien, Yasmany Tomás, el lanzador norteamericano Nick Struck, también reportaron, los lanzadores Andrés Ávila, Darel Torres, Irving Machuca, Vicente Valenzuela, el receptor Juan Carlos Camacho, el primera base Eric Meza, los infielders Jorge Rivera, Javier Sánchez y el jardinero Brayan Mendoza.

Entre los novatos destacaron Elías Verdugo, nieto de Sóstenes Verdugo quien fuera novato del año con los verdes en el 63. Diego Soto, primera firma de este 2023 que tuvo una gran temporada en la liga de desarrollo, los receptores Brayan Guerrero, Manuel Urías y Juan Carlos Haro.

POR "CAUSA DE FUERZA MAYOR", se determina suspender y en su caso aplazar la Final de la Categoría Especial de Futbol de la Liga Intermunicipal Independiente de Frontera, dado el hecho, por el sensible fallecimiento del papá de nuestro compañero, amigo y dueño de la franquicia "Los Compadres", Mario Menchaca, así mismo recibe nuestras más sinceras condolencias, esperando en todo momento que tu señor Padre Miguel Menchaca Descanse en Paz, así lo informaron ayer Jaime Serna Castillo presidente de la liga y Néstor Delgado tesorero.

QUE Monclova, tendrá la semana que entra la sede del Campeonato Estatal de Beisbol de 40 Años, desconozco quien vaya a organizar, pero de acuerdo a lo platicado con anterioridad por el Profesor Ariel Flores, me había dicho que se le había ofrecido a ciudad Frontera, por medio de Raymundo Arauza, pero quien sabe en que quedaron.

ATENCIÓN representantes de Club de Beisbol participantes en Liga Ribereña, se les informa que este martes 11 de septiembre, finaliza el registro de equipos en sus distintas categorías, desde 3-4 años hasta 15-16 según la convocatoria que me llegó, esta convocatoria convoca a todos los clubs, escuelas y sociedad en general para que participen en la próxima temporada de Otoño-Invierno 2023, en su edición Número 72, el acto inaugural está programado para el 30 de septiembre del año en curso, la inscripción culmina a las 19-30 horas en el salón club de este circuito, el costo de la misma es de 1,700.00 pesos moneda nacional, este debe de ser liquidado a más tardar el 25 de septiembre.