Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS... NO SE quien está organizando ese Campeonato Estatal de Beisbol de 40 Años, sin contar conmigo como presidente del circuito, quien esté al frente del torneo, tiene que explicarme a mí, de otra forma, los jugadores que asistan, en esta selección, no regresan a jugar a nuestra liga, así me lo comentó ayer Julio Martínez, presidente de la Liga Recreativa de Béisbol, me preguntó quién organizaba, le contesté que no sabía, alguien que se quiere acomodar y que no tiene representación en la liga, hace días me comentó Ariel Flores de este torneo, pero no me supo dar mayor información, solo que el torneo es la semana que entra.

Ni MODO, perdió tres juegos, en su gira por Puebla, los Algodoneros de Unión Laguna, y se les puso el kilo a peso, lo bueno que viene de regreso la serie al estadio Revolución, y es ahí en donde deben de tener favorable reacción en los dos encuentros restantes, si acaso quieren disfrutar a la final de la Serie del Rey, los dos últimos juegos, de este Play Off, fueron bastante competitivos, pero se les fueron las victorias, tanto Chris Carter como Leo Germán han sido pieza clave, en estos triunfos de los Pericos de Puebla.

AYER, estuvo en Mazatlán Big Papi Mario Alberto Ortiz, llegó de paso con Carlos Alán Sepúlveda, que ya va a reportar con Yaquis de ciudad Obregón Sonora, tuvieron un par de días de descanso para seguir la ruta a Obregón, llegaron al parque de la Liga Muralla, iniciaron pretemporada Venados de Mazatlán, les urge estar al cien por ciento y la mira a Miami, me platicó Beto, que Ismael Barros, Presidente Ejecutivo del Club, les dio la bienvenida, al lado del Gerente Deportivo, Jesús Valdez y el cuerpo técnico, durante el primer día de práctica estuvieron presentes caras conocidas como Juan Pablo Téllez, Demetrio Gutiérrez, Isidro Márquez, Raúl De Los Reyes, Nathanael Santiago; así como Alonso Gaytán, Cristopher Escarrega, Carlos Tirado, Ítalo Mota, Bryan Quintero, entre otros.

EXCELENTE proyecto del Club Social y Deportivo Astros de Monclova, en su aniversario 40 de las ligas de béisbol que han organizado, van a realizar un distinción que va a ser una motivación enorme, para aquellas Leyendas del Beisbol de los años 60, en que comenzaron a hacer historia en el deporte rey, me refiero que con el apoyo del Licenciado Gonzalo "Cachorro" Muela Mijares, Javier Soto Zamarrón, harán una Entronización Especial, en el Salón de la Fama del Deporte que lleva el nombre de la estrella del Futbol Americano Estudiantil de ONEFA, llevando a ese nicho de los inmortales a Alejo Peña, Antonio De la Rosa, Arturo Puebla, Dan Calleros Escamilla, Gilberto Felán Reyes, Juan Manuel Dávila, Luis Alberto Ayala y Gertrudis "Tules" Hernández.

ÁGUILAS de Mexicali, inició ayer actividades de pretemporada, con un total de 25, mismos que fueron recibidos por Roberto "Chapo" Vizcarra para el primer día de entrenamientos, se destacó la presencia del receptor mexicalense Gilberto Vizcarra, el infielder Carlos Muñoz, así como los lanzadores Mario e Isaac Jiménez, Daniel Flores, Juan Macías, Alex Delgado, Óscar Félix y nuestra primera firma, el joven Leonel Murrieta, hoy esperan a otros titulares.