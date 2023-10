Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- ESTE viernes, en el Salón de la Fama del beisbol mexicano, establecido en Monterrey Nuevo León, se llevó a cabo, la asamblea para la nominación de los nuevos candidatos de elección 2024, para que integren la cédula de jugadores para sus respectivas categorías, siendo los candidatos electos Emigdio López, Juan Carlos Canizalez, Darrel Sherman, Oscar Robles, Ramón Orantes, Roberto Saucedo y Remigio Díaz, como jugador de Grandes Ligas a Yovani Gallardo, en esta asamblea estuvieron presentes, el presidente del comité elector Antonio de Valdés F., Carlos Manrique G. presidente de la LMP, Horacio de La Vega F. Presidente de la LMB, Horacio Ibarra A. Historiador del SFBM., Francisco Padilla D. Director Del SFBM, aquí hay que votar por el ídolo de Acereros Darrel Sherman.

EN PRIMERA jornada del cuadrangular de beisbol del Bienestar DIF 2023, celebrado en el bello puerto de Veracruz, los Venados de Mazatlán se llevará la victoria por score de 5-4, favorable reacción en la séptima octava entrada de los Venados, la mañana de ayer, en el Kuroda Park, en punto de las 17:00 horas, Venados le pagará la visita a Algodoneros, Nico Tellache será el pítcher abridor por Guasave, mientras que por Venados subirá Héctor Sepúlveda, en este juego Edwin Cervantes abrió por Algodoneros y lanzó una entrada en blanco, continuaron Dalton Rodríguez, Felipe Acosta, Ariel Gracia, el derrotado Felipe Arredondo, Jesús Alcántar, Iván Izaguirre, Yosshel Hurtado y Carlos Morales.

LOS JUEGOS de beisbol correspondientes al Play Off final de campeonato en la liga de primera fuerza Gilberto Felan Reyes, entre Generales y Padres de Guillermo Lucio, se suspendieron ayer por malas condiciones del tiempo, me dijeron que también no jugaron en liga recreativa de beisbol de 50 años y liga Ranchera de béisbol, en fútbol máster Oro Plus, se jugó la mayoría de los encuentros, por ahí verán algunos de los resultados, así como la final de campeonato entre Alpine y Necaxa de estancias.

LA MEXICAN Baseball Fiesta vivió este sábado su penúltimo día de actividades en el Kino Veterans Memorial Stadium de Tucson, escenario donde los Naranjeros de Hermosillo y los Yaquis de Obregón se enfrentaron nuevamente con victoria para los obregonenses cuatro carreras a tres, la tribu de Cajeme fabricó la primera carrera del encuentro en la apertura del primer capítulo cuando con dos hombres en las bases Henry Gatewood conectó doblete al jardín central ante el zurdo Naranjero Juan Pablo Oramas para impulsar a Allen Córdova con la carrera de la quiniela para Obregón y después Dean Nevárez con doblete envió al pentágono a Gatewood con la segunda anotación del encuentro, los Yaquis ligaron otro doblete cortesía de Juan Carlos Gamboa al jardín izquierdo para poner la pizarra 3-0 a favor de los cajemenses.

NOCHE de fantasmas vivió el lanzador Clayton Kershaw, cuando fue sacudido en el primer episodio con 6 carreras y los Diamantes de Arizona, toman ventaja ante los Dodgers de los Ángeles en el primer juego de Play Off, solamente Clayton pudo sacar un out, para hoy lunes en segundo encuentro.