Ráfagas deportivas

BUENOS DÍAS.- "Ciudad Frontera los recibe con los brazos abiertos, mi satisfacción es que todos ustedes, sigan superando su talento deportivo y claro con excelentes instalaciones", le dijo la mañana de ayer el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, a su llegada a la Unidad Deportiva Municipal Armando "Güero" Pruneda, a los jugadores de equipos de Acuña, Castaños, Piedras Negras y Nueva Rosita, al iniciar el Campeonato Estatal de Futbol Copa Telmex 2023, en donde 16 equipos pelean el boleto al nacional a celebrar en San Luis Potosí, ayer hubo mucho movimiento deportivo en la Catedral del Deporte en Coahuila.

"YO en lo particular estoy agradecido con el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, con todo el respaldo que está brindando al deporte, y claro a mí en estos torneos estatales de futbol", dijo el Licenciado Juan Elizalde Vallejo, titular de la Asociación de Fútbol, único deporte y el béisbol, que se mueve mucho en ciudad Frontera, en este Torneo de Futbol Copa TELMEX, termina esta tarde, la pelea estuvo bastante cerrada, sacando boleto para semifinales Alpine, Nueva Rosita, dos equipos de Castaños Lazzer y la Juárez, que llegaron bien motivados, Barroterán y Acuña.

BUENA NOTICIA para la afición de México, Luis Fernando Miranda lució en el centro del diamante durante 5.1 entradas en blanco de sólo dos hits y la Selección Mexicana de Béisbol venció 1-0 a República Dominicana en su segundo encuentro de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, Luis Fernando Miranda inició el juego con el brazo encendido: ponchó en orden a los primeros cuatro bateadores que enfrentó, México anotó la única carrera del encuentro en el tercer capítulo y fue cortesía de la velocidad de Randy Romero, Alexis Wilson abrió la tanda con sencillo, Randy Romero se envasó en bola ocupada, avanzó a segunda con hit de Norberto Obeso, se robó la tercera base y anotó luego de un wild pítch de Garabito.

LLEGÓ Norma, pero no la de Guadalajara, sino el huracán Norme, por esta razón La Liga Mexicana del Pacífico informa, que debido a la actividad registrada por este huracán, ayer sábado 21 de octubre impacta con mucha fuerza las costas del Pacífico, y los juegos dos de la serie entre Algodoneros de Guasave vs. Cañeros de Los Mochis y Sultanes de Monterrey vs. Tomateros de Culiacán quedan suspendidos hasta nuevo aviso, de esta forma están acatando las recomendaciones emitidas por Protección Civil, la LAMP ha tomado esta decisión como materia de prevención, al no existir las condiciones para que los encuentros se lleven a cabo, en las próximas horas se informarán de las determinaciones de los juegos en estas plazas programadas para el día domingo, así como de los duelos programados este sábado en las ciudades de Mexicali y Navojoa.

BUENA Noticia, la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) tendrá una campaña especial en el calendario 2023-2024, ya que además de presentar algunas modificaciones a sus reglas va a homenajear a uno de los mejores peloteros en la historia de Venezuela Miguel Cabrera, según información que llegó ayer a esta redacción, que bueno que se acordaron de este cañonero que recientemente se retiró en las Grandes Ligas.