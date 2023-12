Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- EXCELENTE, ayer inauguraron la Liga Estatal de Beisbol Inter-Cam de todo Coahuila, no hubo invitación de diarios locales, yo porque pasé por ahí me di cuenta, aparte me encontré al Profesor Jesús Andrés Vázquez Arroyo, quien me dijo, me echas la mano con una nota, pues claro, andaba buscando información, aunque también me habló por teléfono la Licenciada Yajaira Reyna Ramos, para informarme de este evento, bueno por ahí saludé al timonel de la Ola de Acero de Monclova Homar Rojas, muy callado, pero trae algo bueno en sus manos, ellos asistieron con el equipo juvenil de Acereros, a motivar a los niños participantes en este Torneo de Beisbol Estatal.

BUENO por lo pronto, continúa contrataciones y cambios de peloteros, en organizaciones del Beisbol de Verano, los Bravos de León registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Yonathan Alberto Mendoza Jiménez, D/A, IF, Quibor, Venezuela, los Piratas de Campeche registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Osmer Eduardo Morales Quiñones, D/D, P, Villa de Cura, Venezuela, así mismo, registró en su cuerpo técnico a Matías Carrillo (coach), los Tigres de Quintana Roo registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Roberto Carlos Caro Zapata, D/D, OF, Nigua, República Dominicana.

TAMBIÉN Acereros de Monclova, registró en Academia Rookie a Óscar Eduardo Jiménez Lizárraga, D/D, C, Mazatlán, Sinaloa, los Guerreros de Oaxaca registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Joel Daniel César Toribio, D/D, P, Altamira, República Dominicana, los Tecolotes de los Dos Laredos registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Héctor Enrique Sánchez Sierra, D/A, C, Maracay, Venezuela, el Club Leones de Yucatán cedió de manera definitiva los derechos de Henderson Javier Álvarez, D/D, P, Valencia, Venezuela, al club Saraperos de Saltillo.

SI ALGUIEN de la actual administración de Monclova, que dirige el Doctor Mario Alberto Dávila, le puede informar por favor, que los beisbolistas que acuden al Parque Infantil de Beisbol "Niños Héroes", piden su intervención, para realizar limpieza a este inmortal espacio deportivo, ya está convertida en una verdadera selva, hace mucha falta limpieza, creo señor alcalde Mario Dávila, que es necesario poner a trabajar, a esos señores que cobran sin hacer nada, que Alfredo "El Gus" Vázquez que dicen es responsable se ponga a trabajar y también a sus muchachos a hacer propio.

HACE 25 días dejé un oficio, para que acudieran a hacer limpieza a la placita de la colonia Deportivo, existen tres áreas verdes, que colindan con la capilla de Guadalupe, hasta el momento Obed Villarreal, ha prestado oídos sordos, me dijo el día 19 de noviembre, mañana mando gente y un camión para recolectar la yerba.

NO LO han hecho, vienen las fiestas de la Virgen, y tuvo que pedir ayuda al acalde de Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, me envió gente y limpiaron el área de la placita, en donde descansa la gente que va a misa, pero falta dos restantes, esperar hasta que Obed Villarreal quiera.