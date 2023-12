Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS... ¿Ortiz, que se escucha en Acereros?, me preguntan aficionados congregados en juego de Play Off de Bravos ante Rilos, allá en parque de beisbol Armando "Güero" Pruneda, de la colonia la Sierrita, -¡solo lo que ustedes han escuchado caballeros!-, creo que hay que esperar unos días más, pero de estar trabajando al lado de Homar Rojas y del gerente deportivo Valentín Gámez lo están haciendo, conjugando ideas, ¿Por Eso?, pero usted que conoce de béisbol, que opinión daría en el aspecto de contrataciones, me gustaría el regreso de Addison Russell y Chris Carter, bueno esa es mi opinión, ellos tuvieron gran cartel con Acereros, y si regresan que se cuiden las demás organizaciones, y claro también que el jefe AMLO, aplaste el botón, del Alto Horno Cinco, y comienza a acero del bueno.

YO RECUERDO algo de Addison Russell, que fue uno de los jugadores más destacados por su expediente de campeón en la Serie Mundial de 2016, en la que Chicago Cubs rompió la Maldición de la Cabra en las Grandes Ligas, ojalá y este de regreso con Acereros de Monclova, sería un retorno triunfal de Addison Russell, quien fue el ofensivo más importante de la Furia Azul, lo recuerdo bateando al menos un imparable en 12 de los últimos 13, fue líder de Acereros en 10 estadísticas, entre las que destaca el promedio de bateo (.319), hits (82), producidas (47), pasaportes (37) y extra bases (27). A nivel liga fue séptimo en imparables y noveno en bases por bolas.

LOS ATLETAS de Monclova y la región, le cumplieron una vez más a la virgen Morena, como lo vienen haciendo desde hace 50 años, se vio por la Avenida Monterrey, el entusiasmo de todos los participantes, no llegaron a la explanada de AHMSA, pero llegaron en donde está el Ave Fénix, en espera de levantar el vuelo a finales de este año, por CIERTO este día el Licenciado Nin Martínez, por 15 años consecutivos tiene el Carnaval Atlético Deportivo Infantil en principal Avenida de Colonia Obrera Norte, estas carreras con de niños y niñas de 4-5 años hasta 13-14, habrá regalos, piñatas y bolsitas, es la Posada de los Participantes a las 4 comienza el evento.

UNA VEZ más culminamos la prueba del Maratón, ahora en la Sultana del Norte, Maratón Powerade Monterrey 2023, comentó Efraín Orduña, se nos acabó el gas en el km 35, pero se logró hacer un tiempo de 2:32:51, gracias a Dios y mi Familia, por darme ese apoyo durante los arduos entrenamientos que tuve, a mis compañeros del Team y a toda esa gente que de alguna u otra manera nos alienta a seguir adelante, mucha gente apoyando a los atletas, fue un excelente evento.

DE LIGA Mexicana de Beisbol del Pacífico, informan que por su firme y destacada actuación en las dos últimas series del rol regular, el abridor de los Tomateros de Culiacán, Manny Barreda se lleva el nombramiento al Pitcher de la Semana 9 presentado por Liga Mexicana del Pacífico, Barreda obtiene este nombramiento por primera vez desde la semana del 14 al 19 de diciembre de 2021, demostrando que el mejor estado de forma del derecho es la parte más complicada del calendario.