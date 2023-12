Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- AYER viajó al Palacio Celestial, el receptor de los Aztecas de Taxímetros Guadalupe Gerardo Carmona, no pudo librar la batalla ante penosa enfermedad y falleció el viernes en la mañana, la mañana de ayer sus restos mortales fueron a descansar en un panteón de la localidad, Gerardo Carmona dejó una enorme historia en el beisbol, uno de los receptores de los buenos, como decía don Pancho Lerma, hoy sus Aztecas van a guardar un minutos de silencio por su ausencia, en juego a realizar en parque Chacho Córdova, el Gato Quintero y todos los jugadores del equipo Aztecas, envían sus condolencias a la familia.

EN OTRA Noticia, la directiva del Club de Beisbol "Guerreros de Oaxaca", anuncia de manera oficial la llegada del receptor Carlos Martínez al equipo bélico para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB); Martínez fue firmado por la organización de los Bravos de Atlanta en el 2013, este chamaco Carlos Martínez de 28 años estará peleando un lugar en el line up titular y receptoría de los bélicos para la siguiente temporada, donde la tribu estará buscando regresar a la fiesta grande del béisbol de verano; el nacido en Cartagena, Colombia a los 18 años fue visto por la organización de los Bravos de Atlanta en los Estados Unidos, donde firmó en el 2013 y militó en sucursales por un total de 8 años.

EQUIPOS de Liga Mexicana de Béisbol de Verano continúa haciendo ajustes en sus roster, el club Algodoneros de Unión Laguna registró en LMB como agentes libres (jugadores no nacidos en México) a Darren Ferdinand Seferina, D/Z, IF, Mahuma, Curazao, y Harrison Ashley Francis, D/D, P, Florida, EUA, los Diablos Rojos registran a agente libre (jugador no nacido en México) a Michael Ryan Mariot, D/D, P, Los Ángeles, California, EUA, , el club Sultanes de Monterrey dio de baja en Rookie a José María Hernández Trujillo, D/D, P, Matehuala, SLP; Andrés Kirk Castellanos, D/D, C, Tijuana, BC, y José María Longoria Reyes, D/D, P, Nuevo Laredo, Tamps.

TAMBIÉN Guerreros de Oaxaca, dan a conocer de manera oficial la llegada del lanzador derecho dominicano Diosmerky Taveras, quien llega para fortalecer la parte del bullpen del equipo bélico para la campaña 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), el lanzador de 24 años, fue firmado por la organización de los Astros de Houston en el 2017, siendo de los prospectos más importantes por este club; se ha mantenido lanzando en sucursales de los Astros por un total de siete años, con números positivos, en el invierno es pieza clave de Águilas Cibaeñas en la Liga Dominicana de Beisbol donde lanza desde la temporada 2022, destacando la velocidad que tiene en el brazo derecho y además de contar con buen repertorio para enfrentar al rival, Taveras y el resto de los peloteros estarán reportando a la pretemporada 2024 de los bélicos a mediados del mes de marzo en la ciudad de Oaxaca, por cierto ya comenzaron col la venta de abonos para el 2024.