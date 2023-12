Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- CONSIDERO, que el regreso del "Destructor" Chris Carter con Acereros de Monclova, no se debe de negociar, solamente que se reporte al campamento de entrenamiento de Acereros de Monclova, aunque los campeones Pericos de Puebla, lo están peleando a la mejor tres por uno, de antemano sabe el timonel de acero Homar Rojas, que el morenito es y seguirá siendo un bate de respeto claro ídolo de la afición, esté al lado de otro "Destructor" como lo es Addison Russell, pueden darle a Furia Azul, otro título de campeones en Liga Mexicana de Beisbol de Verano, por lo pronto hay que esperar.

NI MODO me falló la brújula, el equipo Phillips, dejo fuera de los Play Off a los campeones Tigres de REPSA, al ganar 11 carreras a 3, Sergio Quintero timonel del conjunto felino, vio cuando su lanzador estelar Gerardo Rodríguez Sonora, perdía su zona de strike y por ahí le tupieron los Phillips de Santos Gaona, aparte a los Tigres los embrujó por completo, Gilberto Cisneros a quien le dieron 4 hits, dos de ellos dobletes del "Win" Morales, esto en seis episodios, ahora los ganadores van ante el XX de Estancias.

YA ESTAMOS en Navidad, y me envuelve la nostalgia, sé que no estoy solo, pues tengo a mi esposa, familia y ustedes mis amigos, pero en realidad extraño a mi madre, y mis hermanos que me manden bendiciones desde el palacio celestial, Librado, Lupe y Eloy Ortiz.

EL QUE anda aquí en Monclova, es el gran amigo Sergio Edgardo González Martínez, me dice "no lo encuentro, pero ahí le mando unos cueros de rana, con el Nin Martínez", uff ojalá y lleguen, Sergio Edgardo, es luchador profesional en San Antonio Texas y otras plazas, en donde es conocido como el "Tóxico" o "Arsénico" me enseñó cinturones de campeón semicompleto, vino a visitar a sus familiares en colonia Obrera Sur.

TAMBIÉN como todo año, viene a pasar Navidad y Año Nuevo a Monclova, aquel lanzador estrella de los Tigres Capitalinos Julio Delgado, quien no lo recuerda no conoce de béisbol, el nativo de la colonia Primero de Mayo, hizo su propia historia en béisbol profesional de México, después contrajo nupcias en Villahermosa Tabasco y allá se quedó ya tiene tres campeonatos nacionales con veteranos de softbol de Tabasco. ¡Bienvenida Julio!

DE COLONIA Obrera grupo de futbolistas, me informaron que este 22 de diciembre, hace un año, que viajó al Palacio Celestial el gran amigo Leobardo Calderón Herrera, mejor conocido como el "Balo", sus amigos lo recuerdan con cariño, también en este mes falleció el tremendo noqueador de colonia Obrera Frank Montellano, cada año su familia con misa, lo recuerdan, con cariño.

LOS Cardenales de Lara se convirtieron en el primer equipo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) en asegurar su lugar en el Round Robin, el equipo rojo venció 10-2 a los Navegantes del Magallanes en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia y con ello llegó a 30 juegos ganados en el calendario, en otra noticia el venezolano Willie Romero, mánager de los Cangrejeros de Santurce, de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, fue suspendido siete partidos y multado con mil dólares tras empujar al ampayer de primera base durante el juego del sábado ante los Leones de Ponce.