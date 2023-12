Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- CONTINÚAN organizaciones del Béisbol de Verano, buscando excelente beisbolistas que refuercen diferentes departamentos, Generales de Durango registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a John Dale James Hammer, pitcher de Colorado, EUA, en otra noticia el Club Tecos de los Dos Laredos cedió de manera definitiva los derechos del Venezolano Tomás Javier Telís García, al Club Guerreros de Oaxaca y los Bravos de León registró en LMB como agente libre (jugador no nacido en México) a Micker Antony Adolfo Zapata, de San Pedro de Macorís, de República Dominicana.

EN OTRAS noticias pero de la costa del Pacífico, ya culmina hoy el rol del 2023, y los equipos refuerzas sus departamentos para regresar el día primero en serie de Play Off, por cierto Naranjeros de Hermosillo continúan reforzándose de cara al inicio de la postemporada con la incorporación del relevista canadiense Curtis Taylor quien debutará con la Escuadra Naranja durante la serie entre Hermosillo y Los Mochis en el estadio "Fernando Valenzuela", dijeron que Taylor nació el 25 de julio de 1995 en Port Coquitlam, Canadá, fue drafteado por los Arizona Diamondbacks en el draft de 2016 procedente de la Universidad de British Columbia.

Y LOS Cañeros de los Mochis, quieren ser bicampeones en Liga Mexicana de Beisbol del Pacífico, ser protagonistas de serie final, y representar a México en la Serie de Béisbol del Caribe en Miami 2024, por esta razón tendrán en sus filas s Wirfin Obispo como cerrador estrella, es un lanzador derecho con amplia experiencia en el béisbol organizado que abarca la Liga Invernal de la República Dominicana, Series del Caribe, Japón y México, pero también, adquieres poder a la ofensiva con el Venezolano Zoilo Almonte, llega a ocupar la séptima plaza de extranjero que tenían vacantes los verdes, en el caso de Obispo el club analizará a que jugador tendrán que liberar para darle cabida.

"RAMIRO por medio de la Voz de Monclova, haz la invitación a umpires o damitas que quieran ser sancionadoras de juegos en Liga Mexicana de Beisbol, para que se reporten conmigo mi correo electrónico", me dice Luis Alberto Ramírez Rosas director de umpires, es lramiroz@lmb.com.mx , yo deseo seguir apoyando al talento que tiene Monclova, y ahora más que van a debutar en el 2024, dos damitas más, ya sea en Liga Mexicana de Beisbol o Liga Mexicana de Softbol, yo estoy para atenderlas, como a mediados de marzo, hacemos pretemporada en el Carmen Nuevo León.

LOS BILLARISTAS de Monclova, manifestaron en las redes sociales, sus condolencias por el campeón en torneo de billar, Humberto Rodríguez, desconozco que le paso, pero desde este espacio, envío mis condolencias al campeón de la carambola en Billares Puebla, que es el lugar en donde lo conocí. "Descanse en Paz Humberto Rodríguez".

SERIE de la primera ronda de Play Off en Liga Mexicana del Pacífico, Juego Uno Hermosillo VS Yaquis de ciudad Obregón Sonora, Cañeros de los Mochis VS Tomateros de Culiacán, Algodoneros de Guasave VS Mayos de Navojoa, Venados de Mazatlán VS Charros de Jalisco, serie de 7 juegos a ganar 4.