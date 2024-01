Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- EN LA EDICIÓN 2024, que se avecina en Béisbol de Verano, habrá grandes contrataciones, aquí con Acereros de Monclova, esperan al regreso de Juan Pérez, aunque no lo han hecho oficial, pero casi estoy seguro que vendrá, así como Addison Russell, ahorita vamos a abrir la cartera para lograr el regreso de ellos, por lo pronto ya contrataron al venezolano lanzador Luis Rico, y dos más que vienen a hacer fama al béisbol de México y regresar a la Gran Carpa.

AYER la nueva revelación del beisbol Miguel Palos nativo de mi natal Sacramento, sacó tremendo cañonazo de cuatro esquinas arribe de los 345 pies, para dar la primera victoria de Play Off a los Acereros Jr. en Liga Juvenil Coahuilense, el chamaco tiene madera y hay que observarlo de cerca.

CUIDADO con Yucatán, inician con el pie derecho el 2024, tras anunciar la incorporación del diestro americano Daniel Stuart Johnson, quien se une al staff de pitcheo para esta campaña en búsqueda del sexto título en la historia del club, Johnson, es originario de Beaverton, Oregón, EE. UU donde comenzó su carrera desde muy joven en las diferentes ligas de su ciudad, debutando un 9 de septiembre de 2018, para los Rockies de Colorado, dijeron que participó tres temporadas en las Grandes Ligas, vistiendo la franela de los Rockies de Colorado, Cleveland Guardians y Tampa Bay Rays.

CON ESTA integración ya son 10 los melenudos registrados por la directiva selvática, en donde se encuentran; Elián Leyva, César Valdez, Webster Rivas, Xorge Carrillo, Tomo Otosaka, Gregori Vásquez, Odrisamer Despaigne, Rubén Tejada y Yeison Coca. Y en Villahermosa Tabasco, cerca de las nueve de la mañana de este jueves, se dio por iniciada la etapa de pretemporada del equipo de Softbol Femenil Tabasqueño quienes, bajo el mando de la tapatía María Luisa Hernández, se dieron cita en el Complejo Deportivo Olimpia XXI.

AYER se reportó Ramón Silva secretario de la Liga de Futbol Master Oro Plus, me informó que la primera junta será el martes 30 de enero, también me dijo que los campos sintéticos de Monclova y Ciudad Frontera, los van a poder utilizar a partir del mes de febrero por parte de la Liga Master-Oro, las categorías que estarán presentes son; A y B nacidos en 1984 y hacia abajo, en Categoría C: nacidos en 1976 y hacia abajo y en categoría Oro: nacidos en 1969 y hacia abajo, por último en categoría Platino: nacidos en 1964 y hacia abajo.

POR POQUITO más y se infarta, frente a mí el "Finito" Fernando González, bueno también yo me fui con la finta, resulta que le cambiaron el horario de su juego ante Gigantes del Pueblo de 10:30 a 10:00 de la mañana, en campo las Américas, traía el rol que le dieron el lunes, pero después cambiaron el horario y no se dio cuenta, "entonces no valen los acuerdos en la junta o que", también programan juego de las 15:30 horas en parque entre Diablos y Sultanes en 15-16 años, ahí desde la semana pasada programa Recreativa de 40 Años, Play Off entre Rieleros de Frontera y Chatarreros de Monclova, le está fallando al secretario al Ingeniero Segoviano.