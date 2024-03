Ráfagas Deportivas.

BUENOS DÍAS.- NOTICIA agradable para los aficionados de Monclova, y umpires, amigos de Luis Alberto Ramírez, resulta que el amigo que llegó de Veracruz, para quedarse en Monclova, está siendo propuesto junto con otros hombres de azul, para llegar al nicho de los inmortales del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, que se localiza en Monterrey Nuevo León, ojalá y Luis Alberto tenga la fortuna de ser elegido, ya que cuenta con el mejor, hablando de su trayectoria, en Juegos Olímpicos, 4 mundiales de beisbol, Juegos Panamericanos 3, sancionar juegos amistosos de Grandes Ligas en Estadio Monterrey, con Dodgers y otros más, tiene el 80 por ciento de triunfar, ya que cuenta con credenciales de certificación, que obtuvo en su entrenamiento en Japón, Estados Unidos, Holanda y Phonix Arizona.

LOS OTROS árbitros que también están en la terna son, Fernando Guerrero José Concepción Rodríguez, Antonio Calderón y Vicente Aceves, también hay una lista grande de peloteros que buscan su elección para entrar al Salón de la Fama, siendo ellos, Juan Manuel Palafox, Cecilio Ruiz, Roberto "La Metralleta" Ramírez, Miguel Ojeda, Miguel Flores, Germán Jiménez, Mike Paul, Emigdio López, Juan Carlos Canizales, Darrell Sherman, Óscar Robles, Ramón Orantes, Roberto Saucedo y Remigio Díaz.

NOTICIA DE LMB, informa que ha sostenido una expansión: de 16 a 20 clubes en el último lustro. Lo primero que se anticipaba, antes de la última reforma deportiva: a mayor cantidad de equipos, menor nivel de juego. Una lógica que se reveló como un desacierto, y llegó la reforma deportiva que consistió en establecer un número de 18 jugadores nacidos en México en la lista de reserva de cada club y hasta un máximo de 20 peloteros no nacidos en México (que no necesariamente son extranjeros), ¿Qué significa en términos reales? Los mejores beisbolistas mexicanos van a seguir en la LMB, arribarán las luminarias de las Ligas Invernales de República Dominicana y Venezuela, principalmente, y vendrán más que un puñado de jugadores ex ligamayoristas o con antecedentes en las fuertes ligas asiáticas, así como los peloteros más brillantes de las ligas independientes de Estados Unidos.

YA VIENE el aniversario 49 del Club Astros y como ya es tradicional desde hace varios años, con un juego amistoso de softbol y un convivio el domingo 7 de abril el Club Deportivo y Social Astros celebra el aniversario número 49 de su historia a partir de las 16:00 horas en el Parque de Béisbol Diana Laura de colonia los Bosques, cómo sucede cada año en este evento se tiene contemplada la participación de los Cronistas Deportivos de Monclova. Directivos del deporte y los socios y amigos del Club Astros iniciando la actividad con el partido interescuadras de pelota blanda y luego la respectiva convivencia.

RECUERDEN atleta de la región, este domingo 10 de marzo, es la tradicional carrera Atlética del Parque Xochipilli, desde las 8 de la mañana, con una distancia de 5-K, los registros ya están presentes empleados gratis, familiares de empleados 150 pesos y público en general debe de pagar por inscripción 250 pesos cada uno.