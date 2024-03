Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- ¡LISTOS en sus marcas! A las 7:30 A.M. se da el banderazo de salida del internacional evento 21-K de "Frontera para Todos", ayer llegó a Monclova, una delegación de kenianos, que vienen por la bolsa grande, pero cuidado también llegaron atletas de la CDMX, Guadalajara, la tres veces triunfadora del Maratón Lala de Torreón, así como destacados atletas de Nuevo León, Tamaulipas, y claro nuestros corredores Elite, que se prepararon el cien por ciento, para dar la sorpresa, por cierto que ayer me comentó el chamaco Ulises Loza Cruz, que no vendría al evento de Frontera, pues estaría en un selectivo de 5-K en pista de Chihuahua.

"CALMENSE no pasa nada, recuerden que son juegos de exhibición para checar a los jugadores, que se van a quedar como titulares, aunque todos merecen un lugar", bueno lo anterior viene como respuesta a los aficionados que preguntaron, sobre las derrotas que ha sufrido Acereros con Sultanes y Laguna, el nativo de Santiago Nuevo León, Homar Rojas, sabe lo que hace y entiende que está comprometido con la afición, así que mejor hay que esperar.

NO JUGÓ el Club Calor este viernes con el equipo de Chihuahua FC, comentan que el empresario Carlos Lazo tuvo un problema en nivel alto, y parece ser ya desafiliaron al equipo, dejando claro sin efecto los encuentro siguientes, por lo pronto el equipo Calor tendrá su próximo compromiso en carácter visitante ante Gavilanes FC en la culminación del Lunes Premier en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas el próximo 1 de abril del 2024.

EN FORMA oficial para el 14 de abril, arranca la Liga Instruccional del Beisbol del Norte de Coahuila, circuito en donde se conjugará experiencia de juventud, chamacos con la ilusión, de ser rescatados por algún visor de Liga Mexicana de Beisbol, hay material de donde cortar, los que estarán presentes en esta edición del 2024 son Agricultores de Morelos que enfrentarán a Mineros de Nueva Rosita en el Santiago B. González, en el Eliseo Mendoza Berrueto estarán Carboneros de Nava ante Lobos de Allende, en parque David Yutani Mets de Sabinas reciben a Acereros de Monclova y por último en parque de Mimosa, pos Tuzos de Palaú reciben a Barreteros de Barroterán, si algún club le interesa dar a conocer lista de jugadores con fotos, solamente me la envían a mi WhatsApp 866 209 03 18.

YA COMENZARON a rugir Leones de Yucatán, ya que lograron una explosiva victoria ante los Olmecas de Tabasco, con una contundente ofensiva de 14 carreras, gracias a tablazos de vuelta entera y extra bases, que finalizó con pizarra final de 14-5, este viernes pasado en la Universidad Modelo en Mérida, subió al centro del montículo César "La Cabra" Valdéz quien lanzó dos entradas completas recibiendo una carrera limpia y dos imparables, por los Olmecas inició Luis Marrujo quien recibió daño de siete carreras y cinco imparables, Leones contó con efectivo bateo de Art Charles, José Peraza, Yadir Drake, Luis Juárez, Webster Rivas, y ex big leaguer Rubén Tejada.