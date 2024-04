Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- ¡CUIDADO! Aunque comentan por ahí, los que sí saben de beisbol de la metrópoli, que los aficionados que acudan al Horno Más Grande de México, van a vivir un sueño con la clase de equipo que tiene Homar Rojas, creo que no vamos a vivir un sueño, todo va a ser una realidad Acereros de Monclova, tiene todo para ser campeones, el regiomontano cuenta como mánager en la Liga Mexicana de Beisbol, como cerca de 16 o 17 temporadas, desde que inició con Guerreros de Oaxaca, Broncos de Reynosa, Piratas de Campeche, Acereros de Monclova, Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey y Toros de Tijuana.

HOMAR Rojas confía que todo salga, bien como salió en la Copa Gobernador, dijo en rueda de prensa que "La principal tarea es formar los cimientos para un futuro exitoso y con un plantel renovado, es el plan que nos trazamos desde nuestra llegada al equipo en septiembre", comentó el exreceptor, esperando buena respuesta de Santiago Chávez, Logan Moore, Omar Bustamante y Óscar Jiménez, detrás del plato, de Chris Carter, Balbino Fuenmayor, Rodolfo Amador, Eric Filia, Juan Pérez y Jacksson Flores, todo puede suceder, la fortaleza de acero, se ve bien sólida.

Y EN MÉXICO, los Diablos Rojos con el objetivo de lograr el título 17, se reforzaron en todos los departamentos y presentarán un roster con dos opciones de primer nivel en cada posición, Lorenzo Bundy será el encargado de comandar las acciones de la Pandilla Escarlata en 2024, equipo que el año pasado tuvo el mejor récord de la LMB y que en playoffs fueron eliminados en las Series de Zona por los Pericos de Puebla, "Estoy muy contento de venir, de regresar a mi casa, los Diablos Rojos del México", les dijo ayer a representantes de los medios.

NO ME crean, pero dicen que los Dragones del Norte, o sea Saraperos de Saltillo, dieron de baja al receptor Bruce Maxwell, el infielder Thomas Dillard, al pitcher J.C. Ramírez; además el lanzador Brac Warren, este último fue cedido a los Acereros de Monclova, hoy sabremos cuando se van de la Furia Azul, pues ya deben de presentar el roster oficial a LMB, aunque a decir verdad, todos cuenta con lo necesario para destacar en este edición que está a la vuelta de la esquina.

EN BEISBOL de Primera Fuerza "Jesús Armendáriz Riojas" circuito que coordina el Club Deportivo y Social Astros, los Rieleros ganan serie a Tigres del Sector Oriente y los Yankees, también hacen los mismos con Cheyenes de Castaños, hablando de Castaños, haber quien mi informa como esta "La Bruja" Pablo Guel, ya tiene rato que no me invita a comer "Cabrito", por cierto me dijo la "Perica" Juan Manuel Hernández, cuando quiera ir mi Ramiro, yo lo llevo, cuento con chofer, "ese es mi Perica no se raja".

LES PLATICO, ya estoy fuera de este diario, pero mi historia en la crónica deportiva, seguirá hasta que dio me requiera en su Palacio Celestial, no puedo dejarlos solos, sin que los lectores de Monclova y la región, conozcan el brillante desempeño que tienen en el deporte.