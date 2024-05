Ráfagas Deportivas.

BUENOS DÍAS.- BIEN calientita se está poniendo la Liga Instruccional del Norte de Coahuila, los equipos siguen reforzando sus departamentos con peloteros de LMB, esos que quedaron fuera, quien sabe porque, entonces de aquí en adelante, ya no pueden producir talento para Grandes Ligas, si traen jugadores de los Estados Unidos, en fin ahí lo dejamos, lo cierto que en Liga del Norte, comienza a florecer el circuito con gente de experiencia y talento joven, los Barreteros de Barroterán que están firmes en el liderato, y atrás tenemos a unos peligrosos Mineros de Nueva Rosita que están a medio juego, que decir de Mets de Sabinas y Carboneros de Nava, que buscan boleto a los Play Off.

GRACIAS a los directivos de Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años, se acordaron de mí, me enviaron algunos scores, que les voy a dar trámite, por favor de aquí en adelante anoten bien los respectivos nombres de los equipos y de sus jugadores, me llegaron algunos que no les entiendo ni para, pero ganan Águilas a los Aztecas de Estancias, Tecolotes de Castaños derrotó a Rieleros de Castaños, los Indios de las Flores hizo otro tanto con Comandos de Tranquilino jugaron en ejido el Oro.

YA ESTAN listos los 8 "tumba bardas", que estarán buscando la corona de campeones, en el Derby de Jonrones, que estarán presente en el Juego de Estrellas de la Liga Mexicana de Beisbol de Verano, por la Zona Sur veremos a Jerar Encarnación (Guerreros de Oaxaca), Art Charles (Leones de Yucatán), Yasiel Puig (El Águila de Veracruz) y Luke Voit (Olmecas de Tabasco); por la Zona Norte están apuntados Anthony Giansanti (Charros de Jalisco), Kennys Vargas (Tecos de los Dos Laredos), Chris Carter (Acereros de Monclova) y Fernando Villegas (Saraperos de Saltillo), ya veremos quién es el campeón.

ME HABLÓ el Licenciado Ricardo Williamson gerente deportivo de los Toros de Tijuana, me dijo que los astados y Sultanes de Monterrey cumplirán con tres capítulos más de una de las rivalidades más grandes de Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ambos conjuntos iniciaron ayer martes serie que concluye el jueves en los amigables confines del Estadio Chevron, los bureles y regios se enfrentaron en la serie inaugural que se desarrolló en el parque Mobil-Súper de la capital neoleonesa, donde los anfitriones dominaron las confrontaciones con triunfos en los primeros dos choques, aunque los tijuanenses evitaron la limpia con una victoria en el tercer compromiso.

EN CIUDAD Frontera, antes de finalizar el mes, habrá buena promoción de juegos estatales y a la mejor hay un nacional a mediados de junio, el alcalde Roberto Clemente Piña Amaya tiene muchas sorpresas en su agenda de trabajo, antes de que concluya el año, debe de terminar las obras deportivas y otras necesidades de la comunidad.

ME DICEN que el catcher mexicano Ricardo Valenzuela va de Dorados a Guerreros de Oaxaca, por cierto Oaxaca dio de alta al relevista dominicano Nolberto Henríquez, los Algodoneros de Unión Laguna cedió los derechos del lanzador venezolano Rito Lugo (PZ) a los Pericos de Puebla, quienes dieron de baja al relevista Sean Rackoski, en otros movimientos los Piratas de Campeche desactivaron al relevista dominicano Diógenes Almengo, el Águila de Veracruz activó al lanzador dominicano Phillips Valdez, quien abre hoy y los Dorados de Chihuahua activaron al catcher/jardinero Blake Swihart.