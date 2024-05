Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- Grandioso elevado del venezolano Ángel Aguilar, al jardín central, envió al pentágono Juan Pérez, con la carrera de la victoria de la Furia Azul, que venció en el segundo encuentro de la seria Tecolotes de los Dos Laredos con pizarra de 4 carreras a 3, gran trabajo en el centro del montículo de Jorge Tavarez, pese a salir si decisión, pero Acereros ya tiene la serie en su favor, dice que hoy el Kickapoo Lucky Eagle. O mejor dicho el Estadio Monclova, va a registrar un lleno a reventar, no viene los Yankees de Nueva York, pero viene los Tigres del Norte, así que por ahí nos veremos.

EN LIGA Instruccional del Norte de Coahuila, me informan que Abiam Cruz jugador de Acereros de Monclova, es el líder en bateo con porcentaje de 522, después tenemos a Luany Sánchez de Mineros de Nueva Rosita con 500, en tercero Leonardo Delgado de Mets de Sabinas con 478, en cuarta posición Omanuel Omaña de Agricultores de Morelos con 440 y en quinto sitio Kevin Armenta de Mets Sabinas con 435.

EN Lo que corresponde al departamento de pitcheo hasta la jornada cinco, está Leonel Martínez de Mineros de Nueva Rosita con 4-0, lo siguen con 3-0 Rolando Montemayor de Mets y Dianyer Florentino de Halcones del CEUC, y con 2-0 están Hiram Sánchez de Acereros, José María Gómez de Acereros, Daniel Flores de Barroterán y Christofer Villastrigo de Carboneros de Nava, en ponches recetados Dianyer Florentino con 36, en segundo Joel Inoa de Mets con 35 y en tercero Jorge Luis Ibarra de Barreteros con Jh5 empatado con Jheyson Manzueta.

MAÑANA LES platico la victoria de Tremendos ante Bravos, en Softbol Nocturno de la "Carrucha" Arizpe, me dio para abajo la temperatura de ayer, por eso no continúe escribiendo, por cierto los deportistas invadieron las instalaciones del parque Ferrocarrilero, apoyando la relección del Contador Roberto Clemente Piña Amaya, lo vamos a seguir apoyando porque está cumpliendo todos los compromisos que ha contraído con nosotros, dijeron beisbolistas de la Liga Recreativa de Beisbol, equipos de softbol y jugadores del Futbol Rielero, ellos tienen razón, ya que el hijo de don Choche Piña, desea los mejor para la ciudad que lo vio nacer, los anterior dejar una población desolada, que no aparecía en el mata.

EN JUEGOS de este miércoles en Liga Master Oro Plus, les informo que la oncena de colonia Obrera que dirige Héctor Morado, el popular "Conejo" continúa afianzado del liderato, pero con algunas milésimas de distancia de los Traileros de Arturo Aguirre, creo que esta final de Copa, va a estar bastante discutida.

EN JUEGOS de Play Off en Recreativa de 60 Años, el equipo XX de Estancias, logró apurada victoria ante Indios de colonia Las Flores con pizarra de 5 carreras a 4, el lanzador de la victoria fue Raúl Hernández, siendo el derrotado Martín Grimaldo, un batazo de Martín Peña y Juan Banda empujaron al pentágono a Felipe Miranda con la cerreras de la victoria, en el séptimo episodio, hoy continua las acciones de Play Off.