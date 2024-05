Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- DIGNO de admiración es el trabajo realizado por nuestros corredores Master de Monclova, que viajaron al Campeonato Nacional de Juegos Nacionales a Coatepec Veracruz, en donde a decir verdad, pusieron muy en alto el nombre de Monclova, al recibir la tarde de ayer medallas de oro y otras de plata, que lograron en este evento internacional, mi felicitación para don Roberto Cervantes Alcalá, el Profesor Raúl Luna, y Ramón Meza, quienes realizaron un súper esfuerzo, recabar algo en económico para viajar hasta Veracruz y participar, en este Carnaval Atlético Master, para ellos es una satisfacción muy grande, haber vivido esta histórica carrera, claro que a ninguna autoridad deportiva de Monclova, les interesa lo que haga nuestros atletas, pues no los apoyan.

GRACIAS al Licenciado Juan Elizalde Vallejo titular de la Asociación Estatal de Futbol, llegó turismo ayer de Saltillo, y ciudad Acuña, para dejar pequeña derrama a los hoteleros y restaurantes, que por cierto no regalan ni un balón a los equipos que ayer participaron en Juegos Estatales en categorías 2009 y 2018, hice recorrido por parques Xochipilli, Colegio La Salle y me fui hasta la cancha de Polonia en la Unidad Deportiva Armando Pruneda Valdés, en donde mi amigo Lorenzo Mendoza, por petición del alcalde Roberto Clemente Piña Amaya, les otorgó toda clase de facilidades a los jóvenes participantes de Ciudad Acuña, Saltillo, Torreón, Monclova y San Buena que este día continúan participando.

AHÍ ME dí cuenta de la clase de expansión, que ordenó el presidente de ciudad Frontera Roberto Clemente Piña Amaya, lo reglamentario de Liga Mexicana de Beisbol, ya que el equipo Acereros de Monclova, participante en Liga Instruccional del Norte de Coahuila, tendrá su casa, y puede que en un momento no muy lejano regresen los Rieleros de ciudad Frontera al circuito norteño, hay talento de sobra y no se diga buenos dirigentes como el "Güero" Pruneda".

FELICITACION para el campeón nacional de boxeo Willy Flores, el pupilo del Gimnasio Juan "Marsopa" Castro, se ciñó la corona de los campeones, en Juegos Nacionales de CONADE, celebrado viernes, sábado en el estado de Jalisco, de donde trajo medalla de Oro, aquí está el trabajo, disciplina y consistencia que lleva el Willy bajo la administración de Pavel Castro, hijo de nuestro entrañable amigo que ya está en el Palacio Celestial Juan Castro, así como va el campeón del boxeo, debe de llegar en su momento a subir al cuadrilátero como boxeador profesional, eso deberá de esperar un par de años más, felicidades Willy Flores, el futuro está en tus manos, cuídate.

DE LA LIGA del Pacífico, me informan que con la finalidad de extender su campo de acción más allá de nuestras fronteras, la pretemporada de Algodoneros de Guasave estará cargada de actividades que no solamente de desarrollarán en otro país, sino que lo harán, en otro ¡Continente!, la actividad antes señalada, está dentro del programa de entrenamientos de cara a la Temporada 2024-2025 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico, dentro de su agenda de entrenamientos del mes de septiembre, por fin se hará realidad la participación de nuestro equipo en el Barcelona Baseball Cup, incluido dentro de la Cuarta Edición de la Semana Catalana del Deporte, que organiza la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña, presidida Gerard Esteva.