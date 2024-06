Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- GRACIAS mi padre Dios, por darme otro día más de vida y salud, al lado de mi esposa y familia, aunque a decir verdad, ya me están cobrando factura los años, me canso, me falla la vista, pero agradezco a mis lectores y deportistas, que no me dejan solo, porque para mí es una motivación enorme estar al tanto de ustedes, ayer me dio Ramón Martínez, la mala noticia del fallecimiento del grandioso beisbolista Rogelio "Chinaco" Córdova, un maldito infarto acabó con su existencia, ahora Estancias de San Juan Bautista, y todos los beisbolistas de la Región Centro de Coahuila, están de luto, ante la ausencia del "Chinaco", un ejemplar padre de familia y con brillante trayectoria deportiva, un legado que deja a sus hijos.

AYER el "Chinaco" fue velado en su domicilio, así lo quisieron sus familiares, hasta ahí se dieron cita jugadores de los equipos, Gallos, Aztecas y XX de Estancias, con estos equipos dejo plasmada su huella, en varias Ligas de Monclova, como en Liga Instruccional del Norte de Coahuila. Campeonatos Estatales y claro firmó autógrafos en campeonatos nacionales, en donde hizo su propia historia, también Rogelio Córdova, apoyó mucho a los deportistas Mineros cuando fue comisionado sindical de la Sección 147 ¡Descanse en Paz! Rogelio "Chinaco" Córdova.

DOBLE satisfacción disfrutaron los aficionados presentes en el Coloso del Norte, estadio Monclova, este jueves, con la victoria de Acereros de 7-5 ante los Conspiradores de Querétaro y la victoria 900 en el récord personal del mánager Homar Rojas, Monclova lo perdía 0-4 en la cuarta y a partir de ahí, el bullpen admitió solo una carrera lo que le dio tiempo a la ofensiva de poco a poco ir regresando hasta darle vuelta en la séptima, tomar colchón en la octava y defenderse en la novena.

AL concluir el encuentro, el regiomontano Homar Rojas, fue digno de merecido homenaje por sus 900 victorias, historia que inició en el 2005 cuando debutó con Oaxaca, y vencieron a Rojos del Águila de Veracruz 8 carreras a 5, después creció esa cifra con los equipos que dirigió, Reynosa, Campeche, Aguascalientes, Monterrey, Tijuana y Monclova a lo largo de 18 temporadas, ayer Acereros inició serie de tres juegos ante Bravos de León, lo siento no hay venta de la mexicana alegría.

BRAVOS de León, perdió el tercer juego de la serie ante Sultanes de Monterrey con pizarra de 8 carreras a 3 dejó la serie en Palacio Sultán, amarró por completo la artillería visitante el zurdo Stephen Tarpley, los Fantasmas Grises se hizo presente en la cuarta entrada, un cuadrangular de tres carreras cortesía de Carlos Soto, pondría la pizarra en favor de Sultanes por 3-1 momentáneamente, después un rally de tres anotaciones en el quinto capítulo daría mayor ventaja a la tropa regia, Roberto Valenzuela anotaría tras un lanzamiento descontrolado, Asael Sánchez y Carlos Soto producirían carreras con sencillos productores para poner el juego con ventaja de cinco anotaciones.

LLUVIA de felicitaciones recibieron los karatecas de Monclova, Mauricio Campos y Daniel Campos, por su brillante actuación en el campeonato de la Universidad Nacional 2024, al cosechar medallas, así mismo lució en este evento, Francisco Briones Ibarra que representó a la Universidad Autónoma de Nuevo León.