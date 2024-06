Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.-EN VISTA de regresar con una posición todavía mejor, hoy a temprano hora, salen los Acereros de Monclova, hacia Puebla de los Ángeles, para la serie que sostendrán con los Pericos, posteriormente de ahí vuela a León Guanajuato para regresar al compromiso conjunto de los Toros de Tijuana, la tropa que comanda Homar Rojas, se quedó con la serie ante Bravos, y camina en la cuarta posición del standing al lado de los Toros de Tijuana conjunto que todavía está pasando por mal momento, los dos tienen récord de 23 ganados por 19 perdidos, arriba en el liderato Sultanes de Monterrey con 29-13 después en segundo 25-17 y en tercero Tecolotes de los Dos Laredos con 24-18.

ME INVITAN mañana a presenciar la serie entre Diablos Rojos del México y Saraperos de Saltillo, al Francisco I. Madero, va a ser interesante estos encuentros, los visitantes vienen enrachados, ya que han ganado más juegos en la actual temporada, por su parte Saltillo ocupa la sexta posición en Zona Sur con 20 ganados por 21 perdido.

RECORDAR, es vivir, en abril 20 de 1997, Grimaldo Martínez (+) escribió su historia llego a mil juegos jugados con la franela de los Acereros de Monclova, en un juego ante los Algodoneros de Unión Laguna, en el estadio Monclova, en esta Coloso del Norte, grandes beisbolistas ha dejado plasmada su historia, como aquella de 1990 cuando Gregorio Luque llevó a Acereros a la final, fue cuarto lugar, siguió avanzando en el Norte, pero después perdieron y los pusieron out, eso fue en Laredo, ahí en el hotel festejamos la derrota con don Poncho Vega.

EN ZAPÓPAN Jalisco, en donde cada inicio del año, los cronistas deportivos Monclova Lupe Ortiz, Víctor Infante, Ramiro Ortiz, Ramiro Limón y Marcelo Pecina, disfrutamos de merecidas vacaciones, primero cubriendo pretemporada de Mins y después de Acereros Monclova, pagadas por AHMSA, hablando de los 70´s, me comunican que, en la octava entrada, los Charros de Jalisco, conectaron cinco cuadrangulares ante el pitcheo de Tigres de Quintana Roo, para ganar el encuentro dominical con pizarra de 7 carreras a 1, así Charros impuso récord de más cuadrangulares consecutivos en los 98 años de la LMB e igualó el de más vuelacercas en una misma entrada (ambos con 5), que había establecido El Águila de Veracruz, esta misma Temporada 2024, frente a Guerreros de Oaxaca.

ASÍ de esta forma, Charros deja atrás la marca de 4 jonrones al hilo que le pertenecía a El Águila (vs, Acereros en 2005), Toros de Tijuana (vs. Guerreros, 2022) y Conspiradores de Querétaro (vs. Guerreros, en 2024) los jonrones "back to back" fueron obra de: Luis Sardiñas –con Lupe Chávez a bordo–, Vimael Machín, Anthony Giansanti y Greg Bird, ante los lanzamientos de Raúl Barrón, y el quinto llegó por cuenta de Oswaldo Arcia, ya sobre la serpentina de Juan Cossio.

LEONES de Yucatán, sacaron las garras y acompañados de una brillante labor del cubano Odrisamer Despaigne, vencieron 3-0 a los Saraperos de Saltillo, para quedarse con el juego dos y asegurar la serie este domingo en el Estadio Víctor Cervera Pacheco de Kanasín, un juego que hasta el momento ha sido el más rápido de toda la campaña 2024, con una duración de una hora con 57 minutos, hoy en Saltillo los Saraperos tienen difícil compromiso ante los Diablos Rojos de México.