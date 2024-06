Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- OTRA vez el beisbol de esta región y principalmente de Monclova, se cubre de luto, este jueves falleció de fulminante infarto Juan Martínez, para los que juegan y practican el deporte rey, lo conocíamos con Juan "Líneas" Martínez, un mote que le puso mi hermano Lupe Ortiz(+), cuando Juan destacó mucho en el beisbol y softbol de AHMSA, haciendo trío con Baldomero Pérez, e Hilito Suárez, con el equipo de Taller Eléctrico, posteriormente los tres dejaron huella en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, hablando de los años 70´s y 80´s, ya merín está en el Palacio Celestial, esperaba la tarde de ayer reunirse con su gran compañero Juan Martínez.

LÍNEAS Martínez, dejó récord, en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, como campeón bateador, gran antesalista con Agricultores de Morelos, el equipo de los Cinco Manantiales de Allende, con los Cachorros de Sacramento, varios trofeos de campeón bateador en Beisbol Departamental de AHMSA, me gustaba convivir con él, inclusive al igual que Polo Suárez, me traían los scores de sus resultados dominicales de juegos en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, se me están acabando mis estrellas del beisbol de antaño, hasta que Dios quiera, nos volveremos a ver en el Palacio Celestial.

"Ramiro, ahora sí que se agarren vamos con todo, la mala racha quedo atrás", me dice el gerente deportivo de Toros de Tijuana, Licenciado Ricky Williamson, es que este jueves, brilló Matt Dermody en la lomita para guiar la victoria de Toros de Tijuana por 2-1 sobre Olmecas de Tabasco, al abrir serie ante más de 12 mil personas reunidas en el Estadio Chevron, Ricky nativo de esta ciudad de Monclova, me platicó que el zurdo estadounidense registró seis entradas y un tercio sin carrera, mientras que Aderlín Rodríguez aportó la ofensiva con cuadrangular de dos carreras que le permitió al conjunto fronterizo mejorar su récord a 24-22, en el quinto lugar de la Zona Norte a siete juegos del líder Sultanes de Monterrey.

ESTUVO de paso por Chihuahua, unos amigos de Monclova, que van a Delicias a comprar quesos para vender, me comentaron que el estadio Francisco Villa, casa de los Dorados, ya necesita una remodelación, ojalá y ese aspecto lo vea la dirección de Liga Mexicana, "esto es un peligro para los jugadores del beisbol profesional" había dicho en una entrevista Óscar Robles, que fue timonel del equipo de Chihuahua, "Creo Ramiro que hay que poner atención a este problema", me dice el cubano Felipe, y me vuelve a recalcar, porque los jugadores no cuentan con Seguro Social, y una pensión del beisbol, acaso esperan que regrese el Abulón Hernández, para hacer otra huelga.

DESDE EL estadio Domingo Santana, de León, Guanajuato, me informa Chilo Tijerina de la victoria que obtuvo la Furia Azul de Monclova, al imponerse a Bravos de León con pizarra de 7 carreras a 2, buen trabajo en la gira que está realizando Homar Rojas, en esta victoria contó con pitcheo de Edgar Arredondo y explosivo bateo de Balbino Fuenmayor, Magneuris Sierra, y del extoletero de los Cachorros de Chicago, el estadounidense Addison Russell también la puso en juego para enviar al plato a Eric Filia, ya en el cuarto rollo, los del acero mostraron poder en el madero de Ángel Aguilar.