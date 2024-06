Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- RESPONDIÓ ofensiva de Acereros y gana el segundo a Toros de Tijuana 9 carreras a 5, claro fue un tremendo duelo de poder y estrategias por parte de Dan Firova y Homar Rojas, los aficionados presentes en Estadio Municipal Monclova, salieron contentos con la clase de pelota que presenciar, equipos que volverán a ver ya en juegos de postemporada, por la Furia Azul, aportaron buena artillería Áldrem Corredor de 3-2 con homerun y 4 remolcadas, Magneuris Sierra de 4-2 también con homerun y 2 impulsadas, Addison Russell de 4-3, Ramón Hernández de 5-3 y Eric Filia de 5-2.

PERO TAMBIÉN por los Toros de Tijuana que tienen como gerente deportivo al Licenciado Ricardo Wiliamson destacaron con la majagua, Jack Mayfield y

Tres Barrera con homerun, además Junior Lake y Niko Vásquez ambos de 4-2 fueron lo más destacado, excelente la gira de Toros de Tijuana por tierras norteñas.

EN LIGA Instruccional del Norte de Coahuila, la Voz de Monclova, les informa de los resultados del domingo día del Padre, el equipo de los Mineros de Nueva Rosita ganó la serie a Tuzos de Palaú 1-0 y 7 carreras a 2. En otro frente Bisontes de Saltillo ganó a Acereros 6-0 en el segundo cobra venganza Acereros al ganar 16 carreras a 6 a Bisontes, por su parte Halcones CEUC ganó a Lobos 9-8, pero pierde el segundo con paliza de 17 carreras a 12, en otro doble encuentro Carboneros de Nava ganó 2-0 a los Agricultores de Morelos, pero pierden el segundo con pizarra de 5 carreras a 4, por último Barreteros de Barroterán perdió el primero 3-2 ante Mets de Sabinas, pero ganó el segundo con marcador de 4 carreras a 0.

HASTA LA serie nueve, en LBNC 2024, el líder es Mets de Sabinas con récord de 18 jugados 12 ganados, 5 perdidos y un pendiente .706. en segundo Barreteros de Barroterán con 18- 12 -6 .666, tercero Carboneros de Nava 18-12-6 -.666, cuarto Mineros de Coahuila 16-10-6- 2 pendientes, después Acereros de Monclova con 18-11-7, Bisontes de Saltillo, 18- 8-10, Agricultores de Morelos 18-8-10, Halcones CEUC 16-6-9-1 -2 pendientes, Lobos de Allende, 18-6- 12 y Tuzos de Palaú 18- 2 16.

DICE por ahí Lorenzo Bundy mánager de los Diablos Rojos de México, comenta que el equipo tiene mucha chanza de ganar el título en 2024, y que no conseguirlo le causaría frustración, pero no lo calificaría como un fracaso. De hecho, es una palabra que no le gusta, "No me agrada usar ese término... para ganar un título muchas cosas tienen que pasar, por ejemplo con Seattle, hubo un año que ganó 118 juegos y ni siquiera llegó a la Serie Mundial, claro, no estoy pensando en perder sino en ganar cada juego que sea posible y si no obtenemos el campeonato ¡obvio que me voy a sentir frustrado!, pero hay 8 buenos equipos en esta liga en playoffs y cuando ya estás ahí, es otro boleto.

PREPARSENSE para esta sábado tiene ceremonia de inauguración del futbol federado Jaime Serna, en Liga Intermunicipal de ciudad frontera, son algo como 50 los equipos que estarán presentes desde las 15:30 horas en Unidad Deportiva Armando "Güero" Pruneda.