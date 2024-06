Ráfagas Deportivas

RAFAGAS DEPORTIVAS

Ramiro Ortiz

BUENOS DÍAS.- BUENA la bendición que nos envió nuestro Padre Celestial en estos tres días de agua, aunque este fue un regalo para nuestra región, para otros fue un obstáculo, pero con ello, se esfuma por unos días los fuertes calores que estábamos pasando, me llega información de la Liga Instruccional del Norte de Coahuila, en donde informan que este domingo se juega la serie pendiente de la primera vuelta entre Halcones del CEUC Monclova, contra Mineros de Nueva Rosita, esta serie tiene como escenario el parque de beisbol Jesús "Chuy" Moreno, por cierto, el Ingeniero Jesús Alfredo De la Cruz, ya no trabaja con este circuito, era visión y anotador, desconozco qué pasó, pero es importante que alguien me envíe los resultados de este circuito, bueno si acaso les interesa la proyección de la liga y de los beisbolistas profesionales que están participando.

AYER andaba comprando veladoras Jaime Serna, el titular de la Liga Intermunicipal de ciudad Frontera, le pide a San Isidro Labrador, que le dé chanza de inaugurar este sábado la Liga de Futbol, misma que será en la moderna Unidad Deportiva Armando "Güero" Pruneda, son 50 los equipos que regresan a este deporte federado, aunque no debe de preocuparse ya que Lorenzo Mendoza, encargado de esta unidad, siempre la tiene en completo orden, las canchas de Polonia y la que lleva su nombre.

QUE Acereros estaba esperando que terminará de llover en Chihuahua, para iniciar serie ante Dorados de aquel lugar, de acuerdo a un resumen que me envió el "hermano" Pablo Delgadillo, me dijo que no cesaba la lluvia, que ya estaba en Chihuahua y llovía mucho en Delicias y Ojinaga, bueno ni modo a esperar para que sequen el monumental estadio de Chihuahua.

DESDE Puebla, me informan Raúl Lozano, que el Sinaloense Samar Leyva y el puertorriqueño Mario Feliciano descargaron cuadrangulares con dos compañeros en los senderos en la segunda y séptima tanda para respaldar la labor monticular del derecho venezolano Jesús Miguel Vargas, quien rompió una sequía de más de un mes sin salir con los brazos en alto y llevar a los Pericos de Puebla a su sexto triunfo consecutivo al superar por pizarra de 9-5 a los Tigres de Quintana Roo, asegurando así su tercera serie al hilo, en un juego pasado por agua en los primeros episodios en el parque Hermanos Serdán.

EN ESTADIO de beisbol Domingo Santana, me informan que el ex pelotero de Grandes Ligas, con más de una década en la LMB y LMP, Isidro Márquez es el nuevo coach de picheo de los Bravos de León, "Tenemos lanzadores que pichean más de 95MPH, pero no hay control y eso nos frustra porque creemos que no tenemos mal cuadro", comentó, en exclusiva, Mauricio Martínez sobre su cuadro de lanzadores, Isidro Márquez inició esta temporada en los Toros de Tijuana y, tras varias negociaciones, acude al llamado del León, cabe mencionar que llega en sustitución de Luis Enrique Huerta, quien fue cesado junto a Rafael Rijo y Heber Gómez tras la barrida en casa ante Pericos de Puebla.