Ráfagas Deportivas

BUENOS DÍAS.- IMPORTANTE Información, la Liga Intermunicipal de Futbol Independiente de Ciudad Frontera, informa que por las inclemencias del tiempo, y acatando las disposiciones de nuestras autoridades Municipales queda suspendida la actividad de Inauguración de la presente temporada Clausura 2024, lo anterior me dice Jaime Serna, es para ciudad las alfombras verdes de nuestras canchas deportivas, de antemano agradecemos mucho de su comprensión, reafirmando el compromiso de la liga de retomar dicha actividad la siguiente semana, con el mismo rol de juegos, horarios de la primera jornada, atentamente Néstor Delgado mi tesorero y Ramiro Liñán secretario.

LA LLUVIA que nos envió Nuestro Padre Celestial, fue una gran bendición, ya que los fuertes calores, están propiciando muchos decesos, ya mero me iba en el viaje, pero gracias a Dios, y el cuidado de mi esposa, me sacó del camión, quizás este día vayan a suspender juegos en las Ligas Recreativas y Máster de Futbol, pero mis colegas los "Chicharrones" nacieron para desafiar el mundo, o sea no se rajan.

ME DIJERON ayer que el "Coyote" Matías Carillo no llega solo a los Bravos de León, le acompañará otro histórico del beisbol mexicano como lo es Isidro "Chilo" Márquez, quien a partir de ahora fungirá como nuevo coach de pitcheo en sustitución de Luis Enrique Huerta, hablar del nacido en Navojoa, el hablar de aquel timonel de Mets de Sabinas, y los campeones Acereros de Monclova en LBNC, que ahora tendrá a su lado, del quien tiene la máxima cantidad de salvamentos en el circuito veraniego con un total de 301, esto de 1985 a 2011, de hecho, el sonorense fue líder de ese departamento en las temporadas de 1997 con los Tigres y posteriormente en la campaña de 2005 con los Piratas de Campeche.

ISIDRO Márquez igualmente hizo larga carrera en la Liga Mexicana del Pacífico, donde registró 21 temporadas defendiendo las camisolas de Mayos de Navojoa, Ostioneros de Guaymas, Águilas de Mexicali, Venados de Mazatlán y Yaquis de Ciudad Obregón.

MI FELICITACIÓN, claro mi reconocimiento a esos entrenadores deportivos, que son verdaderos héroes anónimos, algunos que dedican su vida a guiar y moldear a atletas valiosos, pero detrás de su apasionada dedicación y liderazgo, se esconden seres humanos llenos de emociones y vulnerabilidades, así miro la actitud del Licenciado Álvaro Eugenio Martínez, de Porfirio Valdés, de Jair Mendoza, Pony Alvarado, y otro más, que también ellos sienten, se enferman y necesitan ser apoyados, ellos los entrenadores merecen el mismo respeto y admiración que brindamos a los deportistas.

BUENOS DÍAS, a mis amigos deportistas de Monclova, Frontera y Castaños y demás camaradas, los invito a que visiten el local de Pollos Mix, ayer iniciaron operaciones, son gente joven y deportistas, ayer por apertura se surtieron 45 pedidos, que pasaron al recoger por el local en Avenida Acereros 412 - Local G, Col. Guadalupe, adelante del semáforo que está en estadio Monclova, por ahí los recibe Big Papi, mi Mario Alberto y compañía, con el pollo, se llevan Frijoles Rancheros, Cebolla Asada, Salchicha, Arroz, Salsa y Tortillas, todo de alta tecnología y limpieza.