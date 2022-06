BUENOS DÍAS... UN FELIZ regreso como timonel debe de tener el inmortal del beisbol mexicano Matías Carrillo, con el equipo de casa Acereros de Monclova, creo que no ambicionaba llegar a ser mánager del equipo titular, pues a mi modo de ver, como encargado de la Academia de Beisbol "Gerardo Benavides Luna", estaba en el lugar correcto, porque estaba produciendo talento para los equipos de Liga Mexicana y a organizaciones del beisbol de Grandes Ligas, vamos a esperar una o dos series para que realice los ajustes necesarios en el Line Up, así como en el rol de abridores, y de esta forma la Furia Azul, comience a tomar el camino de los invencibles del beisbol mexicano de verano.

TENEMOS la tercera parte del calendario de juegos, y los organizaciones todavía están reacomodando sus piezas y mejorar sus áreas, en algunos casos, han caído los mánagers, como es el caso de Óscar Robles, Roberto "Chapo" Vizcarra y Luis Matos, y sus equipos Laguna, Saltillo y Yucatán perdieron terreno en el standing de sus respectivas zonas, antes de estos tres ya habían salido mánager de Tecolotes de los Dos Laredos, después llegaba a Bravos de León Eddy Castro en lugar del Mosco Arredondo, y ahora Orlando Sánchez ya está en Saraperos de Saltillo por el Chapo Vizcarra, ya llevamos 35 juegos y falta 45 para concluir el rol regular.

ESTE MARTES en Guadalajara Jalisco, el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico Carlos Manrique González, fue presentado ante los medios de comunicación, estando presentes los 10 dirigentes de equipos, dicen que fue una reunión más de trabajo para la revisión de importantes temas de cara a la Temporada 2022-2023, misma que arrancará en el próximo mes de octubre, Manrique González, dijo, "He sido muy afortunado de ser seleccionado el nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, me siento muy honrado y muy contento por esta distinción, agradecerles a los presidentes por este proceso arduo, complicado y retante, pero estoy muy contento de presidir una de las mejores ligas en el país".

EN CIUDAD Frontera, ayer se disculpó Mario Menchaca, compilador de la Liga Recreativa de Beisbol de 50 Años y Más, tuve una bronca Ramiro, y por eso no he enviado los scores de este domingo, me dijo la tarde de ayer...

FUERTES entrenamientos están realizando algunos jugadores del equipo Mets de ciudad Frontera, equipo participante en Liga de Beisbol del Norte de Coahuila, ya el timonel Roberto Soto, está preparando a su gente, ya no quiere sorpresas como esas que le hicieron Carboneros de Nava y este domingo los Barreteros de Barroterán, de momento Mets está empatado con Mineros de Nueva Rosita en la sexta posición con 6 ganados por 8 derrotas.

EN SERIES pasada de LBNC del domingo CEUC de Monclova derrotó a Tuzos con pizarras de 9-8 y 9 carreras a 3, Lobos de Nava derrotó en el primero a Azules de Piedras Negras con marcador de 6-5 y perdió el segundo 4 carreras a 3, Morelos ganó la serie a Mineros de Nueva Rosita con marcadores de 5-3 y 9 carreras a 2, Bravos de Sabinas ganó el primero a Carboneros de Nava al son de 2 carreras a 0, el segundo fue para Carboneros con marcador de 5 carreras a 2.