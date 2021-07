BUENOS DÍAS...VAMOS por la serie ante los Diablos Rojos, ayer pronosticaban feliz regreso al equipo de la Furia Azul, del lanzador de Grandes Ligas Héctor Velázquez, estaba señalado para hacer los honores en el primer juego a los Pingos, ya en los demás encuentros, buscará Pat Listach, nombrar sus dos lanzadores que culminarán con este serie con los sureños, por cierto también aseguraron Sultanes de Monterrey el regreso de su lanzador estelar Manny Bañuelos, dijeron que estaría lanzando el juego de anoche, a menos que se haya viajado con la Selección de México que estará en Juegos Olímpicos de Tokio 2021.

DESPUÉS de recibir pequeño pero emotivo homenaje, en Guadalajara Jalisco, el mánager de la Selección Mexicana de beisbol Benjamín Gil y Adrián González, ambos en compañía de el coach Héctor Estrada, estarán ahorita viajando hacia la ciudad de México y de ahí a Asia, en donde los Aztecas tendrán juego de preparación previos a su llegada a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, desde ese lejano occidente, Benjamín estará encendido su monitor para saber cómo la están pasando sus Mariachis en el beisbol de Liga Mexicana de Verano, de llegar a los Play Off en este certamen olímpicos, todos los jugadores de los diferentes equipos, no estarán presentes en postemporada.

EN LIGA Mexicana de Beisbol del Pacífico, me informan que los Sultanes de Monterrey, ya están trabajando en la restructuración de su equipo de invierno, por ello lo importante es su roster, llegará con ellos el lanzador derecho Nathanael Santiago, un prospecto Juan Mora, Santiago trae experiencia de Ligas Menores, ya que pertenece a los Gigantes de San Francisco, el año pasado estuvo como refuerzo de los Yaquis de ciudad Obregón Sonora.

ALGUIEN me puede comentar algo sobre Jesús Lara Vega, con la llegada de la pandemia del 2020, perdí contacto con él y con otros amigos, que en su momento no los dejaban salir de sus casas, Jesús, igual que su señor padre Sebastián Lara Ramírez, tienen su lugarcito en el Salón de la Fama del deporte "Alejandro Williamson Bosque" o Ricardo Saldívar, Jesús igual que Jorge Piña Amaya, Virgilio Rodríguez, Pepe Arévalo, Marcelo Becerra Pecina y otros locutores que nacieron en conocida radio de la plaza principal, fueron pieza fundamental, para que el béisbol de México llegará a Monclova, de eso lo sabe desde hace muchos años Norberto Rosemberg Carrizales, y ahora lo comenta Eduardo Rodríguez y sus muchachos por la cadena de televisión, lo que pasa que siempre ando en la calle y no los miro, por eso mi preocupación.

EL BEISBOL del 2020 fue muy complicado para la liga, dijo Omar Canizalez, presidente de la Liga Invernal del Pacífico, no se pudieron llevar a cabo torneos programados, escenarios inciertos, suspensión de juegos por el Covid-19, pero gracias a Dios, se vivieron los mejores momentos con la llegada de la Serie del Caribe, eso lo olvidaremos para seguir adelante, en la próxima edición del Pacífico.