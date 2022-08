BUENOS DÍAS... "Y TODO SE DERRUMBÓ", ni modo me acordé de esta melodía, y claro que siento tristeza, pero a la vez alegre, ya que el equipo Acereros de Monclova, luchó hasta las últimas consecuencias, pero el pitcheo, no pudo frenar la embestida, de unos bravísimos Toros, que brincar las trancas con su explosivo bateo para conquistar esta importante victoria de 12 carreras a 5, el triunfo lo hace favoritos para llevarse el título de la Zona Norte, ya que los pupilos de Homar Rojas, cuentan con todo poderosa ofensiva y sólido bullpen, ayer llegaron a Monclova el "Coyote" Matías Carrillo, y los jugadores de la Furia Azul, claro no hay que reportarles nada, hicieron lo justo, hasta donde pudieron, descansar un rato y claro la organización no va a dormir, no hay nada que explicar, solo estudiar todo lo necesario, para la formación de otra Tropa de Acero para el 2023.

ACEREROS de Monclova tuvo dos oportunidades de seguir en la pelea, pero se conjugaron algunas situaciones, porque falló bateo oportuno y aparte el sólido pitcheo se derrumbó, ante la potente embestida de los Toros de Tijuana, Ni modo así es el beisbol el Rey de los Deportes, ahora descansar y afinar batería para la temporada de invierno, un circuito de pasa tiempo... !claro la organización va a trabajar, quien se queda y quien se va!, me inclino en contrataciones de panameños, venezolanos y dominicanos, son lo mejor.

Y ESTE día en ciudad Frontera, regresan las acciones de Play Off en su recta final de campeonato en el Grupo Uno, la novena de Democracia Sindical estará recibiendo en parque Ferrocarrilero de la Sección 29 a los Rojos de la Kinta Ranch, el equipo de comanda Armando Rodríguez, ya tiene rato sin jugar y eso puede ocasionar una sorpresa por parte de Democracia, pero mejor hay que esperar, en otros encuentros de Play Off del Grupo Dos, la escuadra de Tuzos estarán presentes en parque Rogelio Montemayor ahí van a recibir los Tecolotes de Nadadores para el juego decisivo con pase a la final, y en Castaños en el centro cívico los Tecolotes Castaños, enfrentan en tercer juego de Play Off a Rancheros Castaños, esperan rivales para la próxima contienda Cachunes y Rilos.

BUENO ahora a ver los Toros desde las barreras, después de intensas batallas en las Series de Play Off en Zona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ya están definidos los cuatro equipos que continuarán en la pelea por la Copa Zaachila durante estos playoffs. Ya todo está listo, así es como se jugarán las Series de Campeonato, en la Zona Norte, Sultanes de Monterrey y Toros de Tijuana se verán las caras, teniendo como antecedente en esta instancia las campañas de 2016 y 2017. La novena fronteriza avanzó a la Serie del Rey en ambas ocasiones, primero vencieron a en cuatro a Rieleros de Aguascalientes y después avanzar en seis duelos ante Acereros de Monclova; mientras tanto, los Fantasmas Grises se instalaron en las Series de Zona con el triunfo en cuatro de cinco juegos frente a los Tecolotes de los Dos Laredos, pero antes habían derrotado a Acereros, que al final entró de comodín.