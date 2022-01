BUENOS DÍAS... YA COMENZARON los problemas en el beisbol de estufa de Liga Mexicana de Beisbol de Verano, me informan que el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco, presenta sellos de clausura en sus accesos a causa del aforo en los juegos 6 y 7 de la Final de la Liga Mexicana del Pacífico frente a los Tomateros de Culiacán, lo bueno que los sellos fueron colocados al terminar el festejo del equipo de Charros que se coronó campeón, dicen por ahí en sus señalamientos Luis Alberto González, director de Charros, que admitió que la clausura por parte del ayuntamiento de Zapopan, pero todo tiene arreglo, ya que son cuestiones administrativas por temas del aforo.

PERO TODO se va a arreglar, ayer en la mañana tenia reunión con directivos del ayuntamiento para aclarar los detalles, el acceso sigue estando abierto, los jugadores siguen retirando sus cosas personales, y es que en Jalisco ha habido un incremento de contagios de COVID-19 en la población, por ello la Mesa de Salud y Gobierno del Estado de Jalisco emitieron un comunicado para que se permitiera solo el aforo del 60% de la capacidad del estadio, ojalá y que también aquí en Monclova se normalice este sistema de salud, o habrá que ver los toros desde la barrera.

Y AQUÍ en Acereros, los directivos no descansan, ayer me comentaron sobre la contratación del chamaco de McAllen Texas Rubén Alaniz, un serpentinero derecho que viene a probar suerte con Acereros de Monclova y buscar boleto para regresar al beisbol de la gran carpa, tiene 30 años de edad, ya estuvo en Ligas Mayores al lado de Marineros de Seattle y Rojos de Cincinnati, con este último equipo terminó en el 2021, Alaniz, fue firmado en el 2010 por los Astros de Houston dónde inició su carrera en sucursales, sus orígenes fueron como pitcher abridor hasta que en 2014 los mismos Astros le encontraron el enfoque de relevista, convirtiéndose a partir de ahí en un prospecto fuerte para la organización.

YA REVIVIÓ el profesor Faustino Ibarra la Liga Independiente de Futbol Veteranos de Monclova, me dijo ayer "Ya corrí a Fraga, ahora yo continúo siendo el rey", en fin, cada chango a su mecate, el Tino ya realizó primera jornada del Futbol Invernal, me dijo, tengo nuevo padrino de la liga, y todos los equipos que lleguen no van a pagar inscripción, menos las credenciales solamente el pago de los árbitros que sancionen sus encuentros, y claro el pago de altas y bajas, "Pilló para siempre".

SI EL tiempo lo permite este día reanudan su segundo encuentro de Play Off en parque Ferrocarrilero los equipos Santos y Phillips, los primeros tienen ventaja en esta Recreativa de 60 Años y Más, el tiempo continúa amenazando con frío, pero nomás que no llueva juegan, también está programado en el Chacho Córdova para el miércoles el juego entre los campeones del XX de Estancias, que reciben a los Astros, ellos apenas inician su primer encuentro, pero esperamos lo disfruten también.