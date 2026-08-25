Cuatro detenidos por robo, lesiones y narcóticos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado cumplimentó durante el fin de semana diversas órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de robo, lesiones y posesión de narcóticos en Piedras Negras. Tras las audiencias iniciales, los imputados fueron vinculados a proceso y se les impuso prisión preventiva justificada.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que agentes de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron los mandamientos judiciales derivados de investigaciones iniciadas tras denuncias presentadas por ciudadanos.

Entre los detenidos se encuentra Humberto "N", de 57 años, alias "El Güero", señalado por su probable participación en un robo cometido en una vivienda de la Zona Centro.

También fue capturado Luis Antonio "N", de 38 años, conocido como "El Canuto", investigado por presuntamente ingresar a un domicilio de la colonia Guillén, lesionar al propietario y apoderarse de diversos objetos.

Asimismo, fue aprehendido Ángel Adrián "N", de 21 años, por el delito de lesiones, relacionado con hechos registrados en la colonia Mundo Nuevo.

Rodríguez Ríos precisó que, además de estos casos, durante el mismo operativo también se cumplimentó una orden de aprehensión por posesión de narcóticos con fines de suministro, con lo que sumaron cuatro mandamientos judiciales ejecutados por elementos de investigación durante el fin de semana.

Detalles confirmados

Tras celebrarse las audiencias iniciales, el juez de la causa determinó que existían datos de prueba suficientes para vincular a proceso a los imputados. Como medida cautelar, ordenó que permanezcan internos en el Centro Penitenciario de Piedras Negras bajo prisión preventiva justificada.

La autoridad judicial fijó, además, un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria en cada uno de los expedientes.

Rodríguez Ríos destacó que uno de los casos de robo a vivienda corresponde a un hecho ocurrido apenas la semana pasada. Explicó que, tras el despliegue operativo y las investigaciones desarrolladas por la Agencia de Investigación Criminal, fue posible identificar plenamente al presunto responsable y presentarlo ante la autoridad judicial.