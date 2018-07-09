Lo lesionan en borrachera y no recuerda quién

A la sala de urgencias de la clínica 79 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) arribó una persona del sexo masculino, la cual presentaba algunas lesiones cortantes que requerían de sutura.

El traslado del lesionado fue realizado por paramédicos de Bomberos luego de que recibieran una llamada de auxilio de que en un domicilio de la colonia Lázaro Cárdenas se encontraba una persona lesionada.

Personal del nosocomio hizo el reporte a los elementos de la Agencia de Investigación Criminal, los cuales se trasladaron a la clínica para entrevistar al lesionado que en esos momentos recibía atención médica.

El lesionado, quien se encontraba en estado de ebriedad, comentó que se encontraba con familiares ingiriendo bebidas alcohólicas en el ejido Maravillas y que solo recuerda que se subió a su auto y se retiró a su casa en la calle Francisco I. Madero en la colonia Lázaro Cárdenas, y al llegar a su casa sus familiares se percataron que venía con las lesiones, por lo que llamaron a la ambulancia, pero que el lesionado no recordaba cómo le habían sucedido las lesiones.

El lesionado responde al nombre de Albino “N” de 60 años de edad y presentaba una lesión cortante en la mejilla y en la cabeza, las cuales no eran de gravedad, por lo que se dio de alta minutos más tarde de haber ingresado al hospital.