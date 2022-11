Respaldan políticas públicas a menores

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los cambios en las políticas públicas benefician a los menores, y es que, en la actualidad, son ellos quienes literalmente deciden si quieren vivir con su padre o su madre.

"Muchas veces los hijos quieren quedarse con el papá, existe la ventaja de que con el centro de evaluación y todas las reformas que ha habido escuchamos a los menores y les preguntamos en su interés superior que con quien desean estar", señaló la jueza Claudia Ballesteros.

Indicó que si el menor o menores desean estar con su padre y el centro de evaluación apoya la decisión, se procede a dejar a los menores bajo la responsabilidad del varón.

"Inclusive a mujercitas también, porque inclusive sienten más apoyo por parte del papá, no puedo generalizar, pero niños y jóvenes me han dicho ´yo me quiero quedar con mi papá´", agregó.

La jueza mencionó que con la paridad de género, han incrementado el número de casos en los que los hijos prefieren quedarse con el padre y estos a su vez se hacen responsables de ellos y es la madre quien los visita los fines de semana.

"De la semana pasada a ahora vi tres expedientes donde los hijos se quedan con el papá y la mamá es la que convive con ellos el fin de semana", puntualizó.