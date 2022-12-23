Se debe evitar brazas o anafres

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Ante la onda gélida que se tiene pronosticada para el fin de semana, se debe de evitar el introducir al interior de los domicilios, brazas o anafres para mitigar las temperaturas, puede ser contradictorio.

El coordinador de Bomberos de Piedras Negras, Gabriel Galindo, señaló que en estas temporadas por lo menos siempre se registra un deceso debido a la intoxicación de monóxido de carbono en la zona urbana.

Reiteró que esta sustancia no tiene algún olor o sabor, por lo que es muy complicado el notar su presencia, se detecta cuando las personas registran, dolor de cabeza, mareo o pérdida de la conciencia.

“Es importante el mencionar a las personas reiterar que no introduzcan cualquier artefacto que genere llama, estas emiten monóxido de carbono, sustancia dañina para el cuerpo, que después de estar expuesto un tiempo prolongado incluso se puede hasta perder la vida a consecuencia de esto”.

Recordó una situación de años anteriores, donde lamentablemente por no contar con las salidas de oxígeno correctas, se tuvo el deceso de una familia entera por intoxicación, es por ello que resaltó la importancia de tomar las medidas necesarias.