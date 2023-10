Vinculan por ABUSO a 2 policías municipales

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Luego de que se realizara la audiencia inicial en contra de los policías municipales Juan, Arturo y Oscar, se dio a conocer que el juez penal dictó resolución solamente en contra de dos de ellos.

El pasado 6 de enero de este año, Rafael "N" denunció formalmente a los elementos policíacos debido a que cometieron una detención injustificada a espaldas del Mirador Villas del Carmen, en la que se agregaron los delitos de abuso violento de autoridad y detenciones punibles.

Se trata de Arturo y Miguel, elementos que fueron vinculados por detenciones punibles en un plazo de cierre de investigación de tres meses.

Cabe señalar que se les aplicaron medidas cautelares, de las cuales, una de ellas señala que tienen que acudir a firmar periódicamente.

Además, serán acreedores a una suspensión de sus labores, así como de no acercarse a la víctima ni a su casa a 100 metros, no contactarlo por terceras personas y no salir del país ni de la ciudad.

Trascendió que el proceso sigue en contra de Juan José, Óscar, Rafael y Lucas, de los que se aportarán más datos de prueba a la carpeta de investigación.

Dentro de un plazo de 10 meses después, se actuó en contra de dos elementos solamente, y faltaban otros dos elementos más, sin embargo, ante la resolución del juez, el abogado defensor de la persona afectada apelará a la resolución dictada.