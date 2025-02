Alerta COFEPRIS falsificación de productos médicos

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) actualiza la alerta sanitaria publicada el pasado 9 de septiembre de 2024, debido a que el titular de los registros sanitarios Bayer de México S.A. de C.V. ha identificado nuevos números de lote falsificados de los productos CAFIASPIRINA, DESENFRIOL D y Aspirina Protect.

Al ser productos falsificados, representan un riesgo inminente a la salud de las personas que los consuman, ya que se desconoce la calidad de los ingredientes, las condiciones de fabricación, manejo, almacenamiento y distribución, y no se garantiza la seguridad, calidad y eficacia de los mismos. Por lo anterior, COFEPRIS emite las siguientes recomendaciones:

No utilizar los productos con los números de lote X24PJT y X24JF6 para CAFIASPIRINA, X293FO para DESENFRIOL D, y BTAGXAG y BT17US3 para Aspirina Protect.

Ernesto Morales Iglesias, titular de Regulación y Fomento Sanitario en la Jurisdicción Sanitaria 1, informó que siguen realizando la búsqueda de estos medicamentos en las farmacias y, hasta el momento, no se han detectado en ninguna.

Asimismo, invita a la ciudadanía a no comprar medicamentos a través de redes sociales, ni en tianguis o pulgas, ya que no se tiene certeza sobre el origen de dichos productos.