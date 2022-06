Aplazan huelga de telefonistas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Se dio a conocer que se llevó a cabo la revisión del contrato colectivo 2022- 2024 del Sindicato de Telefonistas, en el cual se llegaron a varios acuerdos económicos para beneficio de los trabajadores, terminando uno de los tres emplazamientos a huelga que se tenían.

Héctor Hernández, secretario general del Sindicato de Telefonistas de la sección 38, manifestó que en caso de no llegar a ningún acuerdo se estallaría la huelga el día miércoles 29 de junio, pero por decisión mayoritaria la asamblea nacional aplazó la huelga para el 21 de julio.

“Se llegó al acuerdo de aumentar el salario un 4.5 por ciento, las prestaciones también aumentaron un 1.1 por ciento y hubo un diferenciado para todos aquellos compañeros que ganen más de 1,122 pesos, se les dará un pago único de 50 pesos”, explicó.

No obstante, indicó que siguen pendientes dos temas importantes que no se han atendido, como son las vacantes que no han sido ocupadas y se necesitan, de igual forma el asunto del pasivo laboral, los cuales si no se resuelven podría estallar la huelga.

Mientras tanto, señaló que el sindicato estará desarrollando una serie de acciones que tendrán como objetivo el presionar a la empresa a que tome y realice los cambios que ya se acordaron, a sí mismo también modificar su postura.