Crecen quejas en CDHEC; superan cifra de 2025

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Tercera Visitaduría Regional de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) acumuló 342 quejas entre enero y septiembre de 2026, cifra que ya superó en 22 expedientes el total registrado durante todo 2025.

Manuel Isaac López Soto, tercer visitador regional de la CDHEC, informó que tan solo en septiembre fueron recibidas 43 quejas contra distintas autoridades, principalmente corporaciones de seguridad pública.

Del total registrado ese mes, 12 señalamientos fueron contra autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y seis contra policías municipales: cuatro de Piedras Negras, uno de Allende y uno de Monclova. La Policía de Investigación acumuló otras seis quejas, mientras que el sistema de comunicación de emergencias registró cinco.

Quejas por Detención Arbitraria y Ejercicio Indebido de la Función Pública

También hubo un señalamiento contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y cuatro contra el Ministerio Público. El resto correspondió a otras autoridades con un menor número de casos. Por motivo de inconformidad, la detención arbitraria encabezó la estadística de septiembre, con 16 señalamientos, seguida del ejercicio indebido de la función pública, con 12.

Además, se reportaron seis casos por prestación indebida del servicio público, cinco por lesiones y cinco por robo. López Soto destacó que el acumulado de los primeros nueve meses de 2026 ya rebasó los registros de los dos años anteriores. En 2025 se contabilizaron 320 quejas, mientras que en 2024 fueron 305.

De mantenerse la tendencia durante el último trimestre, estimó que la Tercera Visitaduría podría cerrar el año con entre 380 y 400 quejas. En caso de alcanzar los 400 expedientes, el incremento sería de alrededor de 25 por ciento respecto a 2025.

El funcionario atribuyó el aumento a diversos factores, entre ellos una mayor confianza de la población para acudir a la Comisión, así como las acciones de difusión y acercamiento que realiza el organismo mediante capacitaciones, pláticas en escuelas y brigadas en municipios donde no cuenta con oficinas.

También señaló que las visitas a centros penitenciarios, realizadas en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como parte de actividades relacionadas con el diagnóstico anual del sistema penitenciario, permitieron entrevistar a personas internas que posteriormente presentaron quejas.

Aumento en la Confianza Ciudadana y Denuncias

De acuerdo con López Soto, este trabajo habría derivado en entre 25 y 30 inconformidades adicionales. Asimismo, indicó que algunas personas han acudido ante la Comisión para denunciar presuntas irregularidades cometidas durante cateos autorizados por autoridades judiciales.

El visitador consideró que el crecimiento en el número de quejas puede responder a una combinación de factores, entre ellos un mayor conocimiento sobre las funciones de la CDHEC y una mayor disposición de la ciudadanía para denunciar posibles abusos o irregularidades de las autoridades.

Será la estadística correspondiente al cierre de 2026 la que determine si el incremento registrado durante los primeros tres trimestres se mantiene hasta diciembre.