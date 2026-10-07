Moviliza a policías reporte de arma afuera de primaria en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – El reporte de un arma de fuego a las afueras de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, en la colonia Francisco Villa, provocó la mañana de este miércoles una movilización policiaca que concluyó al confirmarse que se trataba de una réplica de juguete.

Ante cualquier reporte que pudiera representar un riesgo en un plantel educativo, las autoridades activan de inmediato el protocolo de seguridad y solicitan la intervención de corporaciones municipales y estatales, informó Ignacio Castillo Carabe, subsecretario de Vinculación y Servicios Educativos.

"En cuanto suceden estos hechos se activa el protocolo de seguridad y de inmediato llega la autoridad municipal con la autoridad estatal para evitar cualquier otra situación y salvaguardar la integridad de los maestros y alumnos", señaló.

El funcionario indicó que, tras el reciente incidente ocurrido en un plantel educativo de Torreón, las autoridades mantienen especial atención en las escuelas de educación básica y reforzaron los mecanismos de respuesta ante cualquier situación que pudiera poner en riesgo a alumnos y personal educativo.

Castillo Carabe exhortó a madres y padres de familia a mantener vigilancia sobre sus hijos, tanto respecto de sus actividades como de los contenidos que consumen en televisión y redes sociales.

También pidió revisar los objetos que los menores llevan a los planteles y recordó que las escuelas cuentan con un protocolo para la revisión de mochilas, cuyo objetivo es prevenir el ingreso de artículos que pudieran representar un riesgo para estudiantes y trabajadores de la educación.

Respecto al caso registrado este miércoles, el subsecretario consideró que situaciones de este tipo incluso podrían originarse por una broma, aunque aclaró que esa posibilidad no ha sido confirmada.

Finalmente, llamó a las familias a reforzar desde casa el acompañamiento y la vigilancia de los menores, con el propósito de prevenir conductas que puedan generar situaciones de alarma innecesarias dentro de los planteles educativos.