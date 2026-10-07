PRONNIF investigará crisis emocional de niña de 10 años en colonia San Joaquín

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La crisis emocional que presentó una niña de 10 años en la colonia San Joaquín será investigada por la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el objetivo de determinar si existe alguna situación que pudiera estar afectándola.

El delegado de la Fiscalía General del Estado, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al lugar tras recibir el reporte.

La menor se encontraba estable de salud; sin embargo, el caso será revisado por las autoridades de protección para conocer las condiciones de su entorno familiar y escolar.

Rodríguez Ríos explicó que corresponde a la PRONNIF realizar las indagatorias y determinar si existe algún factor que pudiera estar relacionado con la crisis emocional de la niña.

En caso de que durante la intervención se advierta la posible comisión de un delito en perjuicio de la menor, la PRONNIF podrá presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para iniciar la investigación penal.

Por ahora, el caso permanece bajo seguimiento de las autoridades responsables de garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.