Cierra la tiendita de Don Pepe de Palmas uno

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Aproximadamente hace 27 años, José Godínez, famosamente conocido en la colonia de Las Palmas y sus alrededores como Don Pepe, abrió su negocio, una tiendita de abarrotes, que ahora, tras tantos años está listo para soltarla y dejársela a su hijo mayor.

Señaló que desde el año de 1995 comenzó con su negocio y de ahí en adelante le ha ido bien, ya que en situaciones difíciles como fue la pandemia, para muchos otros comercios como restaurantes u otras tiendas de abarrotes que tuvieron que cerrar completamente, él no se vio afectado en ese aspecto, dado que en los dos años de confinamiento se mantuvo abierto al público.

En este aspecto, comentó que solamente hubo un período de unas semanas, el año pasado, en las que tuvo que cerrar temprano, alrededor de las 8 de la noche, por indicación de las autoridades que expresaron era necesario por un nuevo brote de casos Covid.

"La verdad no me puedo quejar, me ha ido muy bien, con decirte que desde que inicié con mi negocio me puse como meta, el que al menos una persona nueva visitara la tienda y ahora con decirte que diariamente vienen alrededor de 300 a 400 personas", informó.

Con respecto a su gran afluencia de personas, también declaró que le funcionó el actualizarse a lo que el cliente pide, ya que implementó el uso de una terminal, lo que lo hizo más conocido entre la colonia y las colonias cercanas, debido a que nadie espera que un negocio de este giro se utilice el pago con tarjeta.

Así mismo, indicó que en el mes de noviembre del presente año cumplirá 27 años desde que se dedica a su comercio, no obstante, decidió jubilarse para el mes de diciembre porque este tipo de trabajo absorbe mucho tiempo y ahora lo que quiere hacer es disfrutar de la vida, viajar por todo México y divertirse con su familia y amigos.

"Ya les he explicado a mis clientes frecuentes que me jubilaré y ellos sólo me dicen que no, que me quede a atenderlos, no sé si exista otra vida, pero algo debí de hacer bien en mi vida pasada para que me haya ido muy bien en esta, aunque todavía me verán por estos rumbos, no se las haré fácil deshacerse de mí", finalizó.