El DIF de Nava refrendan compromiso con niños de casa hogar

Nava, Coah.- El Presidente Honorario del DIF Nava, Mario Andrés Montoya Chaparro, acompañado por el director del Organismo, Humberto Rangel Rincón, llevaron la rosca de Reyes, reparto de dulces y juguetes, a los niños de la Casa Bethesda y Casa de Misericordia, en la delegación Venustiano Carranza.

"El principal objetivo, además de convivir con los niños y personas con discapacidad, es presentarnos y ponernos a la disposición, les reitero el trabajo coordinado, que nosotros como autoridad podamos aportar algo a su causa, a su noble gesto, que cuando haya algún programa, ver que se puede aterrizar en beneficio de estos niños", declaró Montoya Chaparro.

Además, indicó que la alcaldesa Pilar Valenzuela Gallardo tiene como prioridad otorgar a este tipo de organizaciones el apoyo necesario, "lo importante es brindar respaldo a los niños y personas con discapacidad que habitan en estos lugares", puntualizó.

"La principal característica de estos niños, no es que sean discapacitados, sino que son niños que han sido abandonados o huérfanos, la vida de ellos está aquí, no tienen a donde ir, no hay familias que los vayan a recuperar, no hay manera de que vayan a la escuela por un diploma, no tienen forma de crear su propia familia, en todos estos años han ido llegando, hacemos nuestro mejor esfuerzo, tenemos a personas desde los 22 años hasta los 62 años, agradecemos mucho su visita", declaró Paulino Esquivel Moreno, encargado de Casa Bethesda.