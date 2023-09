Exhiben por ACOSO a maestro del CBTis

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Menor que fue asediada por docente no toma la clase con dicho maestro el cual fue señalado por la madre de familia de acosar a su menor hija mediante mensajes y llamadas a deshoras, autoridades de la Fiscalía del Estado no cuentan con formal denuncia sin embargo no niegan que este en proceso.

La directora del plantel Maestra Blanca Esthela Hernández Velázquez señaló que la alumna la cuál levanto el reporte por la conducta indebida no entra al aula en el horario que le corresponde a la clase impartida por Juan N.

Asimismo, señaló que sigue impartiendo clases Juan N el docente señalado por acoso sexual en dicho plantel con el horario que le corresponde a los grupos asignados, cabe señalar que en redes sociales diversos alumnos egresados y mismos que cursan este ciclo escolar señalan la conducta acosadora de este maestro.

Por su parte autoridades de la Fiscalía del Estado no cuentan con denuncia formal ante estos hechos, se espera que en los próximos días sea PRONNIF quien integre las investigaciones y de vista de este caso ya que está involucrada una menor de edad.