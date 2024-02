Exhortan a pacientes a tener salud bucal

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La odontóloga Erika Salazar destaca la importancia de atender los padecimientos en la boca, ya que estos pueden tener un impacto significativo en la salud general. Según Salazar, el tratamiento oportuno de problemas como caries y enfermedades periodontales puede beneficiar a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, presión arterial alta e incluso problemas cardíacos.

"Las enfermedades bucales pueden agravar condiciones crónicas como la diabetes y la presión arterial alta, y contribuir a problemas cardíacos", afirma Salazar. "Es fundamental trabajar en colaboración con los médicos de cabecera para garantizar un seguimiento adecuado de los pacientes con enfermedades crónicas, especialmente en lo que respecta a los procesos infecciosos relacionados con la salud bucal".

Salazar advierte que las caries no tratadas pueden desencadenar complicaciones graves, como embolias o infartos, además, destaca la importancia de no ignorar señales de alerta como dolores, molestias en las muelas o encías, y sangrado durante el cepillado "todos los dientes tienen una función vital en la boca, tanto para comer como para sonreír, por lo tanto, es crucial cuidar la salud bucal y no normalizar los síntomas de infección", concluye Salazar.

El llamado de la odontóloga es claro, mantener una buena salud bucal no solo beneficia la sonrisa, sino también el bienestar general y la prevención de complicaciones asociadas a enfermedades crónicas.