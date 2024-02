Invitan a donar sangre en el IMSS.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hace un llamado a la población entre 18 y 65 años de edad, con un peso corporal mínimo de 65 kilogramos, para donar sangre de forma voluntaria.

Para ser elegible, se requiere no haber tomado medicamentos en la última semana, y en caso de tener tatuajes o perforaciones, se prefiere que tengan al menos un año de antigüedad, además, es necesario no estar embarazada o amamantando, no haber consumido alcohol en las últimas 72 horas, haber ayunado durante cuatro horas y haber dormido suficientemente, de preferencia no estar desvelado.

Los potenciales donantes pueden acudir al Banco de Sangre del Hospital General de Zona Número 11 del IMSS, el proceso inicia a las siete de la mañana con el llenado de un formulario donde se solicitan datos personales, seguido de la realización de análisis para revisar el estado de salud del donante.

Este protocolo, conocido como primer filtro, garantiza la seguridad tanto del donante como de la sangre a recolectar.

Cada unidad de sangre consta de 450 mililitros por donante, al presentarse, se solicita la credencial de elector para corroborar la identidad del donante.

El IMSS agradece de antemano a quienes se sumen a esta noble causa, que contribuye a salvar vidas y mejorar la salud de quienes más lo necesitan.