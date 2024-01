Los dejan tirados CON ESTE FRÍO

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Usuarios refieren falta de compromiso por parte de los concesionarios, mismos que prometieron mejorar el servicio ya que este sigue teniendo deficiencias.

Con la llegada de la tormenta invernal, la cual ha provocado temperaturas por debajo de los cero grados, las unidades de transporte público no cuentan con calefacción y provocan que los usuarios viajen expuestos ante el clima helado.

"No hay camiones en la ruta #3, se batalla mucho luego tengo que pagar taxi y me desajusta la semana; es muy molesto estar esperando y que te dejen ahí en las paradas con este frío", señala ciudadana.

Otro usuario entrevistado comentó que en algunas ocasiones, el chófer se queda parado en las estaciones debido a que anda adelantado o avanza a vuelta de rueda por dicha razón, causando molestia entre los pasajeros que ya van arriba del camión.

"Mínimo tienes que salir con una hora de anticipación porque están bárbaros los camiones, no pasan, cortan rutas o van bien lento; aparte no te perdonan ni un peso si te falta para completar el pasaje. Eso sí, si te sobra tienen el descaro de decir que no tienen feria", refiere estudiante universitario y trabajador que utiliza el transporte público de lunes a viernes.

Para el caso de los fines de semana, en especial los domingos, escasean unidades ya que se asignan guardias, los cuales realizan las rutas durante el día con una sola unidad por ruta.

A pesar de que se habían acordado mejoras en el servicio, las cuales estarían siendo aplicadas en el mes de noviembre dichas adecuaciones siguen sin ser resueltas por parte de los concesionarios.