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Piedras Negras

Prometen TV y WiFi en el transporte público

Como parte de los acuerdos tomados en la decisión del aumento de transporte se comprometieron a mejorar la experiencia del usuario.

Maria Flores
Por Maria Flores - 28 junio, 2023 - 01:43 p.m.
Prometen TV y WiFi en el transporte público
Este primero de julio se mejorará el servicio.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A partir de este primero de julio, todas las unidades de transporte público contarán con pantallas y servicio de Internet.

El mayor Mauro Ruíz, regidor de esta administración y quien forma parte del Comité Técnico de Transporte, manifestó que uno de los compromisos adquiridos al aumentar las tarifas es mejorar el servicio.

Se reafirma el compromiso por parte de los concesionarios a cumplir con esta normativa, al igual que garantizar el cumplimiento en horarios; todas las unidades deberán estar en ruta sin excepción.

Se tiene contemplado que para este primero de julio todas las mejoras entren en vigor.

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